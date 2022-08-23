M1版MacBook 23日起開放用戶自行維修

蘋果公司（Apple）宣布擴大自助維修（Self Service Repair）計畫，納入搭載M1晶片的MacBook Air、MacBook Pro筆電，23日起用戶將可訂購認證零組件、取得維修手冊，並租用或購買維修工具，自行維修裝置。

財經媒體CNBC報導，蘋果表示，用戶將可自行進行十多種維修選項，包括觸控板、顯示器、帶電池上蓋及觸控板等硬體組件，今年稍後將新增其他維修選項。

客戶可直接購買維修工具，或選擇支付49美元租金，向蘋果租用維修工具一周，免付運費。在某些情況下，用戶還能把替換下來的零件賣給Apple回收。

蘋果今年稍早推出針對iPhone 12、iPhone SE和iPhone 13機型的自助維修計畫，此次納入部分MacBook機型，未來並打算把自助維修計畫擴張至所有產品。蘋果表示，自助維修計畫將從歐洲開始實施，陸續擴展到其他國家。並在今年稍後把更多Mac機型納入。

蘋果開放客戶DIY維修裝置的決定，始於「維修權」倡議浪潮對美國監管機構帶來壓力，要求賦予消費者更多維修個人設備的權利。

蘋果雖然開放自助維修計畫，仍在官方部落格文章中呼籲，對於大多數沒有維修經驗的客戶而言，找擁有正版蘋果零件的經認證技術人員，仍然是「最安全、最可靠的維修方式」。