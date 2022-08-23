英特爾擴增亞利桑那州晶片產能 投資300億美元建廠

英特爾公司23日宣布，將與布魯克菲爾德資產管理公司共同投資最高達300億美元，在美國亞利桑那州建立尖端晶片廠；英特爾占51%，布魯克菲爾德占49%。消息公布後，英特爾股價盤前上漲1.5%。

彭博資訊報導，英特爾表示，這是該公司半導體共同投資計畫之中「同類中的第一宗」。

布魯克菲爾德公司在另一項聲明中指出，本投資案企業創新平台（BIP）部分的股本預料為5億-7.5億美元，將在建廠期間分階段落實。

這項投資將用來擴張英特爾在亞利桑那州奧科蒂略園區的製造規模。英特爾將保留過半股權，及掌握園區內兩座尖端新廠的運作，以支持晶片的長期需求，並為英特爾晶圓服務公司的客戶提供產能。

兩家公司這筆交易預料將於今年底完成。預料這筆交易將為英特爾經調整後的自由現金流量帶來150億美元的累積利益，並能在建廠與爬坡階段為英特爾的每股盈餘（EPS）創造加值。