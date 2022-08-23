快訊

女兒死於汽車炸彈 「普亭的大腦」杜金將矛頭指向烏克蘭：我要勝利

憶汐止殺警案 殉職警父母泣：兒死17年「凶手還好好活著」

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言 還原最新狀況

沙烏地阿拉伯發出減產警告 國際油價止跌回升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

由於沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲表示，原油期貨市場「極度」動盪，且缺乏流動性，已導致油價脫離基本面，可能迫使石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）採取減產行動，帶動國際油價23日盤中止跌回升，彈升逾1%。

布蘭特原油10月期貨每桶上漲1.21美元（漲幅1.2%），報97.69美元；西德州中級原油期貨也漲1.51美元（1.5%），成為每桶91.87美元。

阿布都阿濟茲強調，「近期油價劇烈波動，攪亂市場基本運作，削弱石油市場穩定性，這只會讓我們的決心更加堅定」。

他在答覆彭博書面訪問時表示，「原油期貨價格和現貨市場愈來愈脫節」。他認為，原油期貨價格沒有反映供需基本面，這可能促使OPEC+在下個月的產量政策會議上考慮縮緊供應。

今年來由於俄─烏戰爭壓縮全球石油供給，OPEC+已經完全結束疫情期間的減產行動；但現在阿布都阿濟茲卻表示OPEC+下個月討論產量目標時，可能必須縮減產量。

由於油市擔憂全球經濟成長減緩，使需求展望面臨威脅，國際期貨油價從6月初迄今已經下跌約四分之一。伊朗與「六強」之間的核子協議有希望復活，可能使伊朗原油大量流入市場，也使油市氛圍更加看跌。

不過，美國對核子協議的態度仍不確定，而歐盟將於12月開始全面禁止俄油從海路輸往歐盟，使油市變化仍充滿變數；另外除了沙國表示可能減產之外，天然氣價格大幅回升，使工業界及電力業以油代氣，也可能激勵原油需求增加。

油價 OPEC 伊朗

延伸閱讀

期貨商論壇／航運期 靈活布局

波灣國家與伊朗和解 阿聯駐伊大使將回歸

減產還被偷摘！霧峰警「護農專案」偷龍眼賊抓到了

林內木瓜減產但「這點」不變！8月20日木瓜節新鮮上市

相關新聞

日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

芬蘭智庫能源與乾淨空氣研究中心（CREA）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭起的五個月內，日本、南韓及台灣進口的俄國化石燃料總額估...

美元加速彈升！專家：與之對抗 愚不可及

美國聯準會（Fed）鷹派立場和全球經濟可能衰退所引發的憂慮，在過去一周來帶動了對美元的避險需求，這個全球準備貨幣勢如破竹...

信用卡回饋背後的祕密

美國的信用卡市場是全世界歷史最悠久、規模最大，也是監管最鬆散和手續費最貴的信用卡市場。在其他國家，政策制定者藉由設置價格上限或資助公共部門的替代服務，來制衡信用卡公司，以降低使用信用卡的費用。在美國，信用卡的手續費高達交易金額的1.3%到2.7%，而在歐洲則低達0.3%。

股債雙挫 美退休基金大失血

美國公共退休基金即將遭逢2008年經濟大衰退以來最嚴重的財務挫折。根據非營利機構平等研究所的數據，今年股市與債市大幅挫跌，將造成州與地方退休基金兌現給退休人員福利承諾的比率，從2021年的84.8%下滑至77.9%。

福斯新CEO 轉型挑戰重重

在福斯汽車（Volkswagen）大半員工享有暑休之際，預定9月接任福斯執行長的布魯莫（Oliver Blume）可沒得清閒，有一長串待辦事項等他接手。

培植肉新口味 南非野味上桌

南非培植肉（lab-grown meat）市場的發展有了全新變化，當地業者可能即將推出跳羚、牛羚、飛羚等口味的培植肉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。