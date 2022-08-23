沙烏地阿拉伯發出減產警告 國際油價止跌回升

由於沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲表示，原油期貨市場「極度」動盪，且缺乏流動性，已導致油價脫離基本面，可能迫使石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）採取減產行動，帶動國際油價23日盤中止跌回升，彈升逾1%。

布蘭特原油10月期貨每桶上漲1.21美元（漲幅1.2%），報97.69美元；西德州中級原油期貨也漲1.51美元（1.5%），成為每桶91.87美元。

阿布都阿濟茲強調，「近期油價劇烈波動，攪亂市場基本運作，削弱石油市場穩定性，這只會讓我們的決心更加堅定」。

他在答覆彭博書面訪問時表示，「原油期貨價格和現貨市場愈來愈脫節」。他認為，原油期貨價格沒有反映供需基本面，這可能促使OPEC+在下個月的產量政策會議上考慮縮緊供應。

今年來由於俄─烏戰爭壓縮全球石油供給，OPEC+已經完全結束疫情期間的減產行動；但現在阿布都阿濟茲卻表示OPEC+下個月討論產量目標時，可能必須縮減產量。

由於油市擔憂全球經濟成長減緩，使需求展望面臨威脅，國際期貨油價從6月初迄今已經下跌約四分之一。伊朗與「六強」之間的核子協議有希望復活，可能使伊朗原油大量流入市場，也使油市氛圍更加看跌。

不過，美國對核子協議的態度仍不確定，而歐盟將於12月開始全面禁止俄油從海路輸往歐盟，使油市變化仍充滿變數；另外除了沙國表示可能減產之外，天然氣價格大幅回升，使工業界及電力業以油代氣，也可能激勵原油需求增加。