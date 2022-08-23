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美元加速彈升！專家：與之對抗 愚不可及

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
過去一周以來避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。歐新社
過去一周以來避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。歐新社

美國聯準會（Fed）鷹派立場和全球經濟可能衰退所引發的憂慮，在過去一周來帶動了對美元的避險需求，這個全球準備貨幣勢如破竹，令其他主要貨幣節節敗退。外匯專家並認為，即使避險需求消退，美元短期仍銳不可當，將繼續受惠於聯準會的緊縮政策及相對強勁的美國經濟前景。

美元最近的凌厲漲勢反映在其他主要貨幣的急貶上，歐元跌破與美元平價，南韓當局以口頭干預欲阻止韓元繼續跌落13年谷底，日圓反彈的希望破滅，兌美元跌向140日圓的關鍵價位。

美元這波漲勢似乎還有更多向上空間，本周稍晚聯準會主席鮑爾可能在傑克森洞研討會上發表鷹派言論，預計將加速美元的上漲。

Brown Brothers Harriman全球貨幣策略主管Win Thin援引美元在美國經濟表現出色或衰退期間都會走強的理論。他說，如果「避險衝動消退，美元應該會繼續受惠於相對強勁的美國經濟前景和聯準會緊縮預期升高」。

推動美元進一步上漲的潛在驅動因素有很多，包括押注其他主要貨幣的疲軟，從搖搖欲墜的歐元到在困境中苦苦掙扎的避險日圓。商品期貨交易委員會（CFTC）指出，避險基金已增持歐元的淨空頭押注至三周高點，而對英鎊的空頭押注則攀升至2020年3月以來最高。資產管理公司同時增持日圓的空頭部位。

摩根大通預期，在12月前歐元將跌至0.95美元。RBC資本市場則預計，英鎊在同一期間將跌逾5%至1.11美元的價位，而澳洲聯邦銀行預估澳幣年底前將跌至65美分。

美元的飛快上漲對新興市場的破壞更大，這些國家的央行在每個工作日總共消耗相當於逾20億美元外匯存底來支撐本幣。光是今年，印度、泰國和南韓的外匯存底合計銳減了1,150 億美元。受到新冠疫情限制和經濟放緩影響，人民幣兌美元正跌向7元的重要關卡。

聯準會 美國

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