CEO並不想告訴任何人他們賺多少 連密友也不說

職場社群平台LinkedIn在6月和7月訪調近19,000名駐美商務專業人士發現，年輕人比較願意談論他們的薪資，CEO則不喜歡和任何人分享他們的收入：不管是信任的同事、其他公司同職級者，連親密友人也不行。

逾半數上班族願意讓家人知道他們賺多少，底層員工的比率為54%、非管理職59%，經理人60%、高階主管也有56%；願意透露給密友的以非管理職的34%最高，底層員工和經理人各31%；但近四分之一的副總裁、CEO在內高階主管和企業主，完全不告訴任何人。如果外人問起，高階主管裡僅3%肯講，遠低於底層員工的13%。

LinkedIn特約主編George Anders說：「高階領導人想保持低調的意願，意外地強烈。」上市公司必須在年報裡揭露高階主管的薪資，所以有些人別無選擇。根據彭博薪金指數（Bloomberg Pay Index），去年是高階主管歷來薪酬最豐厚的一年。

Anders表示，分享薪酬可能引發公不公平的問題，經理人巴不得避而遠之。他們也許不覺得有必要分享並討論相關訊息，因為報告發現，比起資淺員工，他們比較滿意自己的薪酬。

整體而言，只有34%的企業高階領導人同意，增加薪資透明度能讓職場更公平，相較下，約有一半的非管理職受訪者同意此事。