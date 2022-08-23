快訊

「哥哥回家了！」台南殺警案招魂聲聲泣 曹瑞傑阿嬤起乩道士點頭允

返回母港 雷根號「不穿過台灣海峽」代表美國怯懦了？

快檢查手機！35個App藏惡意程式恐亂送廣告 還悄做這事「讓你忘記它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲天然氣供應吃緊 帶動LNG載運船需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
因歐洲尋覓俄羅斯以外的天然氣來源，LNG運價和新船行情雙雙大漲。歐新社
因歐洲尋覓俄羅斯以外的天然氣來源，LNG運價和新船行情雙雙大漲。歐新社

歐洲能源危機因俄羅斯中斷天然氣供應更加惡化之際，液化天然氣（LNG）載運船也出現短缺，帶動天然氣價格進一步上漲。

俄羅斯宣布北溪天然氣管線將自8月31日起停供三天以做日常維護，歐洲天然氣期貨創下歷史新高位，相當於相當於往年同期價位約15倍。

歐洲國家正加緊從美國、卡達等其他國家採購LNG，東亞國家天然氣需求因熱浪來襲而高漲，歐洲必須與南韓和日本競逐有限的供貨和有限的船隻。

如此一來，各國對載運LNG新船的訂單和運價也不斷上揚，這也是助漲歐洲和亞洲天然氣價格的原因之一。

船運公司 Clarkson董事總經理 Stephen Gordon 估計，今年為止採購LNG載運船的訂單金額已達241億美元，已超過去年全年的156億美元，單單8月即下訂8艘。

據顧問公司 Rystad Energy統計，目前為止全球下訂的LNG載運船共257艘。全球最大的LNG載運船製造國南韓訂單已滿載至2027年。

俄羅斯 南韓 卡達

延伸閱讀

沙國部長稱油價脫離基本面 國際油價照跌 金價五連跌

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 近50年新高

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

俄北溪管線再斷供天然氣3天 加深歐洲能源短缺疑慮

相關新聞

晶片銷售將再放緩！衰退疑慮下 今年展望下修 明年更慘

晶片銷售降溫的情況會比先前預期的嚴重，因國際經濟在各國快速升息和地緣政治風險升高的壓力下苦苦掙扎，加劇全球衰退的憂慮。

馬斯克對推特前執行長發傳票 索收購案相關資訊

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克為取得文件、讓他得以放棄440億美元收購社群平台推特（Twitter）的交易案，已對推特...

CEO並不想告訴任何人他們賺多少 連密友也不說

職場社群平台LinkedIn在6月和7月訪調近19,000名駐美商務專業人士發現，年輕人比較願意談論他們的薪資，CEO則...

歐洲天然氣供應吃緊 帶動LNG載運船需求

歐洲能源危機因俄羅斯中斷天然氣供應更加惡化之際，液化天然氣（LNG）載運船也出現短缺，帶動天然氣價格進一步上漲。

愛迪達CEO「合約還差3年」提早換人 大陸市場銷售持續萎縮

金融時報報導，德國運動用品製造商愛迪達（Adida）周一宣布，2016年上台的執行長Kasper Rorsted同意20...

避險基金創紀錄押注Fed堅持鷹派立場 美債殖利率全漲

避險基金押注聯準會（Fed）堅持鷹派走法，正在衍生性金融商品市場中以創紀錄的手筆放空所謂的擔保隔夜融資利率（SOFR）期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。