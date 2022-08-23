歐洲天然氣供應吃緊 帶動LNG載運船需求

歐洲能源危機因俄羅斯中斷天然氣供應更加惡化之際，液化天然氣（LNG）載運船也出現短缺，帶動天然氣價格進一步上漲。

俄羅斯宣布北溪天然氣管線將自8月31日起停供三天以做日常維護，歐洲天然氣期貨創下歷史新高位，相當於相當於往年同期價位約15倍。

歐洲國家正加緊從美國、卡達等其他國家採購LNG，東亞國家天然氣需求因熱浪來襲而高漲，歐洲必須與南韓和日本競逐有限的供貨和有限的船隻。

如此一來，各國對載運LNG新船的訂單和運價也不斷上揚，這也是助漲歐洲和亞洲天然氣價格的原因之一。

船運公司 Clarkson董事總經理 Stephen Gordon 估計，今年為止採購LNG載運船的訂單金額已達241億美元，已超過去年全年的156億美元，單單8月即下訂8艘。

據顧問公司 Rystad Energy統計，目前為止全球下訂的LNG載運船共257艘。全球最大的LNG載運船製造國南韓訂單已滿載至2027年。