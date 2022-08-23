快訊

台南殺雙警凶嫌起底！林信吾一周前逃獄 自曝當過憲兵

直播／殺警凶嫌林信吾280公里大逃亡 8：30開破案記者會

元氣網8月全新改版、服務上線！填問卷就有機會抽中萬元精品包

英特爾俄亥俄州晶圓廠招聘大挑戰：徵7,000名建築工人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾在俄亥俄州蓋晶圓廠迎來首項挑戰：缺建築工人。美聯社
英特爾在俄亥俄州蓋晶圓廠迎來首項挑戰：缺建築工人。美聯社

英特爾（Intel）今年初宣布在美國俄亥俄州新建兩座晶圓廠，2025年完工時，預計雇用3,000人左右，平均年薪約135,000美元；但在那之前， 英特爾有史以來最大的經濟開發遭遇一項重大的招聘挑戰：全美建築工人短缺之際，要在一個到處都是工地的城市裡找到7,000名建築工人，將廣達1,000英畝的地整平，蓋起半導體工廠。

俄亥俄州為吸引英特爾前來設廠，提供大約20億美元的奬勵，其中包括30年的稅務優惠。美國國會上月通過晶片法案，包括提半導體業逾520億美元補助和其他誘因，以及在美設廠公司可獲25%的租稅抵免，英特爾廠房興建可望因此加速。

新廠位於哥倫布市以東30分鐘車程的地方，原本大多是農地，改建過程毋須7,000名工人立即全員到位，每個階段都需要部分人力。

勞工領袖和州政府官員承認，英特爾新廠所在的中俄亥俄州地區，目前沒有額外的7,000工人，因為其他許多工程也正在進行中，包括靠近哥倫布市中心的28層樓希爾頓、俄亥俄州立大學醫學中心20億美元擴建工程，以及離英特爾廠不遠的地方，製藥公司安進（Amgen）正在蓋一座3.65億美元的生物製造工廠。

這還沒計入Google和亞馬遜的至少三座資料中心、哥倫布市城中南區有新建2億美元市政法院的計畫，以及可能需要將近6,000名工人的多個太陽能電池板項目。應乎每家營建公司都在招人。

為了彌補缺工，廠商以高薪吸引高中生進入這一行。哥倫布建築業委員會（CBTC）執行財務總監Dorsey Hager說，包括加班費在內，技術純熟的營建工人每年可以領到125,000美元。

俄亥俄州副州長Jon Husted是該州經濟發展聯絡人，他表示，英特爾開發案宏大，讓營建工人未來大有機會。他說：「願意多付一點錢請人做事，就會找到有才華的人。」

建築 半導體

延伸閱讀

英特爾成美晶片法案最大受益者 但「這因素」讓外資建議：買進台積電、放空英特爾

美國晶片法案英特爾將獲得最多補貼 但仍難改變代工市場格侷

台積電被爆下半年6大客戶 業績主力軍不再是英特爾、輝達

蔣尚義：台積電成功祕訣為「文化」 英特爾沒輸這麼多

相關新聞

英特爾俄亥俄州晶圓廠招聘大挑戰：徵7,000名建築工人

英特爾（Intel）今年初宣布在美國俄亥俄州新建兩座晶圓廠，2025年完工時，預計雇用3,000人左右，平均年薪約135...

台積電ADR連二日跌2%以上 溢價縮為0.7%

台積電ADR周一下跌2.3%收在85.24美元，較台北交易股票溢價0.7%，費城半導體指數同日大跌3.7%。

歐元兌美元跌破平價創20年新低 華爾街稱只是開始

因美元反彈且歐元區冬季可能處境艱難，歐元兌美元跌破平價且創下20年來新低。多位策略師認為，跌勢現在還只是起頭。

道瓊大跌643點 科技股跌最重 市場憂心Fed重申急進立場

美國股市周一大跌，投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張，預料Fed將強調對遏制通膨的堅定承...

激進升息恐慌再現 美股道瓊指數重挫643點

道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 近50年新高

花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高，超越1979年石油危機時的17.8%。專家分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。