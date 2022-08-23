英特爾俄亥俄州晶圓廠招聘大挑戰：徵7,000名建築工人

英特爾（Intel）今年初宣布在美國俄亥俄州新建兩座晶圓廠，2025年完工時，預計雇用3,000人左右，平均年薪約135,000美元；但在那之前， 英特爾有史以來最大的經濟開發遭遇一項重大的招聘挑戰：全美建築工人短缺之際，要在一個到處都是工地的城市裡找到7,000名建築工人，將廣達1,000英畝的地整平，蓋起半導體工廠。

俄亥俄州為吸引英特爾前來設廠，提供大約20億美元的奬勵，其中包括30年的稅務優惠。美國國會上月通過晶片法案，包括提半導體業逾520億美元補助和其他誘因，以及在美設廠公司可獲25%的租稅抵免，英特爾廠房興建可望因此加速。

新廠位於哥倫布市以東30分鐘車程的地方，原本大多是農地，改建過程毋須7,000名工人立即全員到位，每個階段都需要部分人力。

勞工領袖和州政府官員承認，英特爾新廠所在的中俄亥俄州地區，目前沒有額外的7,000工人，因為其他許多工程也正在進行中，包括靠近哥倫布市中心的28層樓希爾頓、俄亥俄州立大學醫學中心20億美元擴建工程，以及離英特爾廠不遠的地方，製藥公司安進（Amgen）正在蓋一座3.65億美元的生物製造工廠。

這還沒計入Google和亞馬遜的至少三座資料中心、哥倫布市城中南區有新建2億美元市政法院的計畫，以及可能需要將近6,000名工人的多個太陽能電池板項目。應乎每家營建公司都在招人。

為了彌補缺工，廠商以高薪吸引高中生進入這一行。哥倫布建築業委員會（CBTC）執行財務總監Dorsey Hager說，包括加班費在內，技術純熟的營建工人每年可以領到125,000美元。

俄亥俄州副州長Jon Husted是該州經濟發展聯絡人，他表示，英特爾開發案宏大，讓營建工人未來大有機會。他說：「願意多付一點錢請人做事，就會找到有才華的人。」