歐元兌美元跌破平價創20年新低 華爾街稱只是開始

因美元反彈且歐元區冬季可能處境艱難，歐元兌美元跌破平價且創下20年來新低。多位策略師認為，跌勢現在還只是起頭。

歐元兌美元周一一度下跌1.1％至0.9926美元，低於7月觸及的20年低點0.9952，創2002年以來最低水平。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.8%，觸及逾五周高位109.046 ，距離7月中觸及的20年高位109.29不遠。

摩根士丹利預測歐元本季將跌至0.97美元，為2000年代初以來最低。野村國際對歐元設定的目標位是到9月底跌至0.975美元，還可能進一步下探0.95美元或更低，因為能源供應壓力增加停電風險並可能提振歐元區的進口。

在本周的傑克森洞研討會上，市場對於任何有關聯準會（Fed）因應經濟衰退風險和油價飆升的動向備受關注。Fed主席鮑爾將重申對遏制通膨的承諾，歐洲央行和英國央行官員等也將加入行列。

德國商業銀行策略師Ulrich Leuchtmann表示，「歐元可能對Fed利率預期的修訂尤其敏感，因為歐洲央行在G-10中的鴿派立場之強可能僅次於日本央行」 。他預計歐元到年底將觸及0.98美元。

摩根士丹利策略師David Adams表示，儘管升息步調急進，但夏季美國金融條件的放鬆可能是Fed更趨鷹派的一個誘因，鮑爾在傑克森洞的講話或成為美元的潛在重要催化劑。

俄羅斯國家能源巨頭俄羅斯天然氣工業(Gazprom)上周五表示，俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道將在本月底停止供氣三天。投資人擔心，暫停供應可能會加劇近幾個月來給歐元造成壓力的能源危機。

德國央行總裁納格爾向德國《萊茵郵報》表示，德國經濟是最容易受到俄羅斯天然氣供應中斷影響的國家，如果能源危機繼續惡化，德國經濟「可能」在冬季陷入衰退。

歐元兌瑞郎周一也創下七年谷底，進一步的經濟衰退跡象可能導致歐元兌該避險貨幣進一步走弱。

歐元不是唯一因美元走強而蒙受損失的貨幣。做空日圓交易可能會捲土重來，交易員將目光投向關鍵的140水平。日圓兌美元貶值0.4%至 137.48。

英鎊兌美元周一跌至7月中以來最低，能源成本飆升和夏季罷工凸顯出英國的生活成本危機，加劇了對經濟進一步放緩的隱憂。英鎊貶值0.6%，報1.17565美元 ，距離7月中觸及的近兩年半最低1.17435美元僅咫尺之遙。