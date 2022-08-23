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道瓊大跌643點 科技股跌最重 市場憂心Fed重申急進立場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張。路透
投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張。路透

美國股市周一大跌，投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張，預料Fed將強調對遏制通膨的堅定承諾。

標普500指數大跌2.1%，收報4,137.99點，創下6月16日以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數重挫2.6%，收報12,381.57點。道瓊工業指數643.13點，跌幅1.9%，收報33,063.61點。費城半導體指數大跌3.7%，台積電ADR也受拖累下跌2.3%。

迷因股狂潮繼續瓦解，比特幣和虧損科技公司等其他市場也陷入困境。Cboe波動率指數（VIX）飆升。美元上漲，歐元跌至20年低點。

Fed官員已警告抗通膨之戰遠未結束，衰退的威脅仍在持續，這種立場可能會在周五Fed主席鮑爾本周講話時得到加強。Fed主席向來利用這一場合發布重要政策聲明。

Oanda高級市場分析師Ed Moya寫道 ，「鮑爾可能會試圖發出一個明確的信息：即使加息步伐放緩，那也不表示利率頂點會降低或者他們會很快降息」。 「本周過後，如果聯邦基金利率期貨開始消化明年的升息，華爾街應該不會感到驚訝。這可能是許多人休假歸來加倍押注熊市反彈的一周。」

標普500指數11大類股均下跌，領跌的是非必須消費品股，下跌2.84%，其次是資訊科技股，下跌2.78%。

輝達（Nvidia）大跌4.6%，亞馬遜跌3.6%，微軟和蘋果跌幅均在2%以上，美債10年期殖利率攀升至3%以上，觸及7月21日以來最高。 公債殖利率攀升時，科技股和其他高成長股往往會下跌。

華爾街的夏季漲勢於上周結束。今年迄今，標普500指數下跌約13%，那斯達克綜合指數下跌超過20%。

被稱為華爾街恐慌指標的CBOE VIX升至23.9，為逾兩周來最高。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)上周表示將在8月底對歐洲暫停供氣三天，歐洲股市下跌，這也加劇了華爾街的負面情緒。

AMC Entertainment暴跌42%，此前這家連鎖電影院的優先股開始交易，位於英國的競爭對手Cineworld GroupCINE.L就可能申請破產發出警告。

Signify Health 大漲32%，周日有報導稱聯合健康集團 、亞馬遜、CVS Health CorpCVS.N、以及Option Care Health 均在競購該公司。

Fed 華爾街 標普

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