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與iPhone14撞檔？郭明錤：華為Mate50發布是鼓舞高端手機市場的機會

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華為Mate50系列預計9月發表。（網路照片）
華為Mate50系列預計9月發表。（網路照片）

集微網消息，華為今（21）日官宣，將於9月6日發布Mate50系列。華為這一官宣，表明Mate50系列或將與9月7日淩晨1點發布的蘋果iPhone14系列撞檔。

據彭博社消息，據知情人士透露，蘋果公司計劃在9月7日舉行秋季新品發布會，推出最新款旗艦智能手機iPhone 14系列，這款產品銷售額佔蘋果總營收的一半以上。

對此，天風國際分析師郭明錤表示，現在兩個品牌談不上交鋒，高端產品是現在手機品牌的出路，如果華為Mate50反應好的話，對其他國內高端手機市場應該會有鼓舞效果，有利於降低消費電子市場下行周期的影響。

此前有數碼博主爆料稱，華為Mate50系列會在影像方面帶來新東西，同時系統搭載鴻蒙3.0。

品牌 高端

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