日經：台海若爆危機 全球經濟制裁大陸代價達2.6兆美元

日經新聞引述中國大陸一份報告並估計，一旦台海發生危機，西方經濟體比照俄烏戰爭對付俄羅斯，也對中國大陸實施制裁，全球經濟可能將付上2.6兆美元的極重代價。

日經報導指出，由大陸公安部和國安部所擬的這份報告，4月曾在國務院引發軒然大波。這份報告分析，若美國和其盟國對大陸實施制裁，大陸將重回與全世界隔絕的計畫經濟。報導說，最令國務院憂心的是報告所強調大陸面臨「糧食危機的高度風險」。

日經也利用經濟合作發展組織（OECD）資料庫的數據估計，若中國大陸和主要國家貿易中斷 ，全球經濟損失將高達2.61兆美元，相當於全球3%的國內生產毛額（GDP）。中國大陸的GDP規模是俄羅斯的10倍。

日經指出，全球貿易因新冠肺炎疫情萎縮8%，若台灣爆發危機，全球貿易損失將更甚於此。