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蘋果總公司下個月重返辦公室 部分員工醖釀連署抗拒

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果位於加州Cupertino的總部。路透
蘋果位於加州Cupertino的總部。路透

蘋果（Apple）要求員工下個月回到辦公室上班，引發部分員工抗拒，他們主張在兩年多來彈性上班安排下能展現「無比工作表現」。

英國金融時報（FT）報導，蘋果員工去年因疫情期間被迫在家上班所組成的團體「Apple Together」周日傳閱一份請願書，要求「上班地點能有彈性」。蘋果執行長庫克上周通知總公司和附近辦公室的員工，9月5日起必須一周回到辦公室上班三天，理由是他希望「維持攸關本公司文化的面對面合作」。

Apple Togehter 則反駁，「高層一體適用的要求」，未能尊重部分員工為什麼在傳統辦室安排以外工作「會更愉快且更有生產效益的諸多有力理由」。這團體要求蘋果容許員工能和直屬上司協調，來決定工作的安排，不必經過「高層許可」和「複雜程序」或者還得提出個人資訊。

協助發起請原的一位硬體工程部門的員工告訴金融時報，Apple Together打算本周收集連署書後再送交主管。

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