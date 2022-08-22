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又漲價！馬斯克發推：全自動輔助駕駛漲至1.5萬美元

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
特斯拉執行長馬斯克21日在推特上表示，其公司旗下的全自動駕駛系統在北美的價格將上漲至15000美元（約新台幣45.1萬）。美聯社
特斯拉執行長馬斯克21日在推特上表示，其公司旗下的全自動駕駛系統在北美的價格將上漲至15000美元（約新台幣45.1萬）。美聯社

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）21日在推特上表示，其公司旗下的全自動駕駛系統（FSD）在北美的價格將上漲至15000美元（約新台幣45.1萬）。

彭博報導，馬斯克在推文中表示漲價將於9月5日起生效， 並補充說「目前12000美元（約新台幣36.1萬）的價格將適用於5日之前下單但稍後交付的訂單」。

值得注意的是，這是特斯拉今年的第2次漲價。目前特斯拉的自動駕駛系統已經受到聯邦和加州監管機構的審查，正在接受是否存有缺陷的調查。

美國聯邦國家交通安全管理局（The Federal National Traffic Safety Administration）曾於7月表示「已經審查近200起涉及使用自動駕駛車輛的事故」，與此同時，加州車輛管理局也指責特斯拉在Autopilot和FSD等功能上「誤導消費者」。

特斯拉 馬斯克

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