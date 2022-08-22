本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市標普500指數上周五（19日）大跌1.3%，創6月來最大單日跌幅，也為連續四周漲勢畫下句點，聯準會（Fed）多位官員接連發表鷹派言論後，美債殖利率上揚，美股賣壓再度湧現，券商已警告今夏漲勢恐怕難以持續。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

標普500走跌 6月來最慘

上周五約有2兆美元的選擇權到期，因標普500指數未能突破4,300點，顯然啟動賣出部位的賣壓，空頭反撲。美股恐慌指數VIX重回20之上。

那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五分別重挫2%和2.8%，台積電ADR也受拖累下跌2.3%。道瓊工業指數則下跌292點。美國10年期公債殖利率漲0.1個百分點至2.98%。

一周下來，那指和費半各跌2.6%和3.7%，台積電ADR跌逾4%。標普和道瓊指數各跌1.2%和0.2%。

本周Fed在傑克森洞舉行年會前夕，多位官員重申決心繼續升息以遏制頑強不下的高通膨，其中聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表態支持升息3碼（0.75個百分點）。

Interactive Brokers 資深經濟學家托雷斯（Jose Torres）表示，「在這個關頭跟Fed作對不是好策略」。他說：「就像夏天熊市強勁反彈一樣，股市也可能會下跌，尤其在流動性吃緊的情況之下。」

傑克森洞年會 鮑爾將放大Fed鷹派聲量

市場本周將密切關注美國聯準會（Fed）於25~27日主辦的傑克森洞全球央行年會，特別是Fed主席鮑爾將於台北時間26日晚間10時發表演說，預料他將把握機會，表明縱使經濟衰退也阻止不了Fed要壓低通膨的決心，不只呼應、還要放大其他Fed官員上周的鷹派論調。

堪薩斯聯邦準備銀行所主辦的傑克森洞年會，今年主題為「重新評估經濟與政策的侷限」，向來是Fed揭櫫重要政策轉變的場合，特別是Fed縮減資產負債表規模將從9月起倍增到每月950億美元，鮑爾預定26日討論經濟展望的演說，自然也備受關注。

上周的7月Fed會議紀錄，以及聖路易聯準銀行總裁博拉德、舊金山聯準銀行總裁戴利等官員的發言，都強調必須持續對抗通膨。

四川延續對工業用戶限電停產

面對嚴峻的電力保供形勢，四川省昨天啟動突發事件能源供應保障一級應急響應。在已經實施限電停產的這個工業大省，此舉使製造業形勢更為惡化。

當地經濟和信息化廳8月21日在一份通知中表示，7月以來面臨歷史同期最高極端高溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害天氣與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。財新同日引述不具名的電網和工業企業人士報導稱，四川省部分工業電力用戶停產從8月20日延續至25日。

這是四川省1月份出台突發事件能源供應保障應急預案以來首次啟動一級響應。預案中的措施包括啟動應急發電機組優先滿足民用、重要用戶和地區的需求，以及按最大生產能力組織生產成品油、天然氣和煤炭。

美中關係惡化 李顯龍告誡新加坡人防範「外國勢力」干預

面對全球地緣政治緊張局勢升級，新加坡總理李顯龍告誡國民防範「不良外國勢力」干預，保障國家的主權和獨立。

李顯龍周日在一年一度的國慶群眾大會講話中說，外部環境越來越不穩定，中國大陸和美國的分歧日漸加深，台灣問題只是其中一端。他還說，俄羅斯對烏克蘭的侵略也影響了全球安全形勢。新加坡是「儘力避免陷入強國競爭中的國家之一」。

李顯龍還告誡新加坡人不要對網上的信息照單全收。他提到了WhatsApp、Telegram、Facebook和微信等平台。他說，有些關於烏克蘭戰爭的中英文信息「不少顯然是要激起一種強烈的反美情緒」，另一些則是要抹黑俄羅斯和中國，想影響新加坡的立場、要新加坡和西方站在一起。

股神買西方石油半數股權

「股神」巴菲特今年來頻頻增持西方石油公司（Occidental Petroleum，OXY）股票，他執掌的波克夏公司上周五已取得主管當局許可，最多可收購西方石油普通股的半數股權。更有人認為，波克夏準備買下整個西方石油，最終收購金額可能超過500億美元，因而成為波克夏歷來最大手筆的收購案。

究竟這家公司有何魅力？能讓巴菲特一買再買？彭博資訊報導指出，這可能要從「石油」本身談起。若說通膨是2020年代頭五年的超級趨勢，石油就是抗通膨最好的天然能源避險資產之一。俄羅斯入侵烏克蘭和過去五年新油田缺乏投資，已衝擊石油供給，導致從石油輸出國組織（OPEC）到美國頁岩油的產油組合生產停滯。同時，疫情後的全球化石燃料需求依然強勁，即使各國政府努力轉向乾淨能源。

巴菲特對能源業的投資包含公用事業和太陽能，他在有關化石能源的辯論中稱自己是相當務實的人。他去年在一場法說會中說：「站在極端立場兩邊的人，有點失去理智了。」