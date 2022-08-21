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疫情造成全球化退潮 美企今年就業回流速度創紀錄

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
回流倡議組織最新數據顯示，今年回流美國的工作將近35萬份，遠高於去年一整年的26.5萬份，且為2010年開始追蹤此一數據來的最高紀錄。歐新社
回流倡議組織最新數據顯示，今年回流美國的工作將近35萬份，遠高於去年一整年的26.5萬份，且為2010年開始追蹤此一數據來的最高紀錄。歐新社

美國企業正以創紀錄的步調把工作及產線遷回美國，反映新冠疫情造成的全球供應鏈斷鏈使全球化退潮，美企紛紛鮭魚返鄉；地緣政治緊張升溫以及美國政府提供的獎勵措施，也可能是美企回流的因素。

華爾街日報報導，推動製造業回歸美國的回流倡議組織（Reshoring Initiative）的最新報告預估，今年約有近35萬個工作回流美國，遠高於去年全年的26.5萬個，且是2010年開始追蹤這項數據來的最高紀錄。

巴克萊（Barclays）也發現，標準普爾500指數成分股企業正在美國擴大招聘，並放慢跨國併購活動，「全球化正在退潮」。美國銀行（BoA）數據則顯示，第2季企業財報法說會上，「回流」一詞被提及次數是2019年同期的近12倍。

過去一個月來，數十家公司表示計劃在美國蓋設新廠或啟動新的生產計畫，總部位於愛達荷州的記憶體大廠美光（Micron Technology）已宣布一項400億美元的總部擴張和記憶體製造業務投資計畫。Ascend Elements也說，將斥資10億美元在肯塔基州建造鋰離子電池材料廠。南韓SK集團則準備在肯塔基州及田納西州投資220億美元，用於建造封裝設施、電動車充電系統、綠氫製造等計畫。

美銀美股策略師霍爾說：「我們認為這將是一股長期趨勢，疫情前回流數據僅小幅上升，但疫情後顯然帶動了重大趨勢，今年來回流數正持續躍升。」

疫情打亂全球供應鏈，促使更多企業高層考慮將業務遷到離母國更近的地方，俄烏戰爭及台海緊張局勢升溫，也可能助長這波趨勢。

此外，美國政府正在吸引美企回歸。本月通過的「晶片暨科學法案」及「通膨削減法案」，對建造及投資半導體、電動車、藥品等製造中心提供減稅等激勵措施。巴克萊經濟學者指出，歐盟及其他地區實施碳定價機制和碳稅，也將進一步降低跨國供應鏈的吸引力。

美國 疫情

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