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分析師：美元走勢「如奶油上的熱刀」 有足夠動能攀高

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
隨著投資人預期美國不會馬上陷入衰退，美元重新走高，朝著7月中旬觸及的今年來高點邁進。路透
隨著投資人預期美國不會馬上陷入衰退，美元重新走高，朝著7月中旬觸及的今年來高點邁進。路透

隨著投資人預期美國不會馬上陷入衰退，美元上周強升2.4%至108.169，可望再度站上7月中旬觸及的今年來高點（108.544）。分析師指出，美國經濟料將優於其他國家，也有助美元維持強勢格局。

Marketwatch報導，美元對歐元、英鎊、日圓三種主要貨幣全都走揚，並突破重要的技術關卡。Bannockburn全球外匯公司首席市場策略師錢德勒形容美元走勢「如奶油上的熱刀」，有足夠動能走高。

強勢美元通常伴隨美國金融情勢收緊而來。整體而言，金融市場的想法已從原先的擔憂美國會立即陷入衰退，轉而預期將走向更傳統的經濟不景氣，要花一段時間才會顯現，也比較不會是硬著陸。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）19日的說法支持此種情緒轉變。他說，聯準會（Fed）將努力把通膨降回2%，但通膨不會馬上降下來，通膨降至該目標時，或許意味著「衰退可能發生」，但不見得會讓經濟活動「災難性」下滑。

美元的走勢主要也取決於其他國家的情況。目前歐元區面臨經濟衰退的風險、俄羅斯經濟已大幅萎縮、英國通膨年增率升破10%、中國人民銀行（大陸央行）鑒於成長趨緩的跡象而意外調降利率，日本等環太平洋國家則擔憂台海可能開戰。

錢德勒指出，考量到美國經濟有望在第3季維持擴張，「在這場比醜大賽中，美國是最不醜的」，美元重拾漲勢，根本原因是競爭對手所受到的傷害更大。

美國 通膨 美元

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