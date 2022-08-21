歐陸經濟衰退 德、義、俄都榜上有名

歐洲國家經濟衰退大不妙！外媒點名俄羅斯、德國與義大利最危險！由於俄烏戰爭、乾旱與疫情，國際貨幣基金組織已下調明年經濟成長預測，其中德國因為能源危機（靠俄國供應過半天然氣）、與乾旱問題嚴重，進入冬季是能源需求期、最被看衰，西歐的危險程度幾乎是看仰賴俄能源與否，俄羅斯則因為西方經濟制裁而榜上有名。

德國禍不單行

今年的歐陸經濟體深受傷害，在俄烏戰爭後近半年，能源短缺、歐元持續通膨，又考慮到冬季是歐洲能源需求期，國際貨幣基金組織已經下調歐陸年尾到明年初的經濟成長預測，也正在評估2023、2024交界的冬季是否能復甦。

《衛報》特別點名三個歐陸國家的經濟是慘中之慘，首先是歐陸風暴中心的德國，他們在能源上相當仰賴俄羅斯（過半的天然氣進口佔比、三分之一的石油進口）、另外又遭遇數個月沒有降雨的乾旱，讓萊茵河的水位急劇下降，該河是德國主要工業的關鍵海運路線，導致製造業工程延誤，來往發電廠的煤炭運輸被迫延遲。

即將步入能源需求更緊迫的冬季，德國無奈對家庭增稅，將於今年十月生效，目的是把更高的能源成本轉嫁到企業與人民之間，當局也推出了超過300億歐元的能源支持政策，但仍難阻止經濟衰退的腳步，荷蘭ING銀行分析師布雷斯基表示，德國下半年想維持經濟成長是太過樂觀的，「大概需要一場經濟奇蹟。」專家說。

義、俄長期來看不妙

另外，義大利也被點名，雖然義國近期經濟表現優於其他歐元區的同袍，他們在今年Q2經濟成長是1%，但這只能算是短期的好消息而已，義國與德國一樣高度仰賴俄國能源（西班牙不那麼被看衰就是仰賴俄國程度低），再加上義國過去也是歐陸較弱經濟體之一（主權債券公共赤字），被衛報看衰後續經濟成長性。

最後是因制裁必然衰退的俄羅斯，雖然歐陸能源單價暴漲、成為俄國的救命仙丹，但俄國受到西方經濟制裁，這是該國超過百年來首度拖欠外債，對於能源淨出口國來說相當罕見，但另一方面來說，俄國國家流動帳戶餘額創紀錄，高達一千六百多億美元盈餘，原因是能源價格高、俄被制裁不太能自各國進口商品，讓該國短期內經濟表現比預期還好。

俄國經濟掉回4年前

但長期而言，經濟制裁與過去仰賴俄國的國家若完成能源轉型，俄國經濟還是不太妙，《半島電視台》報導，俄國遭受制裁後，汽車製造業等輕重工業都陷入癱瘓，考慮到產出的減少，俄國GDP大約等於2018年的水準，意指經濟約掉回四年前的水準，不過消費者支出水準未退步，該國央行評估俄國經濟低點將會是明年的Q1與Q2。

不是只有西南歐出狀況，東歐雖然在年初經濟表現強勁，但在俄烏戰爭後，也受到打擊，按金融時報報導，Erste集團東歐經濟分析師琴塔卓斯卡表示，東歐第二大經濟體波蘭放緩經濟成長是區域警訊的代表，今年Q2同期比雖未下滑，但經濟成長比低於預期，主因是該國消費者信心指數是疫情以來最低水準，能源與食品高價讓波蘭通膨率處於近25年的高點。捷克、匈牙利、羅馬尼亞等國也都面對經濟成長趨緩情況，雖然不像西、南歐有衰退疑慮，但亦相距不遠。

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