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賈伯斯初代Apple-1原型機 逾2000萬元落槌

中央社／ 波士頓19日綜合外電報導
一台歷史可追溯至1970年代中期、經過驗證的初代蘋果電腦Apple-1原型機，在拍賣會上以近70萬美元（約新台幣2108萬元）的價格落槌。美聯社
一台歷史可追溯至1970年代中期、經過驗證的初代蘋果電腦Apple-1原型機，在拍賣會上以近70萬美元（約新台幣2108萬元）的價格落槌。美聯社

一台歷史可追溯至1970年代中期、經過驗證的初代蘋果電腦Apple-1原型機，在拍賣會上以近70萬美元（約新台幣2108萬元）的價格落槌。

美聯社報導，美國波士頓拍賣公司RR Auctions在聲明中表示，蘋果公司（Apple）已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在1976年利用這台原型機，向加州山景市（Mountain View）The Byte Shop的店主泰瑞爾（Paul Terrell）介紹Apple-1的功能。The Byte Shop是全球最早的個人電腦商店之一。

RR Auctions表示，一名希望保持匿名的加州灣區（Bay Area）買主昨天以67萬7196萬美元得標。

RR Auctions執行副總裁李文斯頓（BobbyLivingston）表示：「沒有這台原型機，就不會有Apple-1。這是賈伯斯的聖杯，是蘋果公司的紀念物。」

泰瑞爾在1976年使用拍立得相機，拍攝使用中的原型機，這次拍賣的原型機和照片吻合。這台原型機也經過Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）的檢查和認證，他的13頁公證報告會和原型機一起交給買主。

這台原型機在蘋果倉庫中放置了許多年，才在約30年前由賈伯斯交給賣家。

賈伯斯 蘋果電腦 Apple

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