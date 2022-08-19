轟拜登亞洲政策！專家指積極做「這件事」才能跟陸競爭

美國智庫傳統基金會亞洲研究中心研究員蔣敏華（Min-Hua Chiang，音譯）19日表示，美國總統拜登必須加強貿易政策才能與中國大陸競爭。若不積極參與自由貿易協定，美國在亞洲的經濟地位將嚴重下滑。若中國簽訂更多自貿協定，將獲足夠影響力來修改亞洲經濟秩序，以及決定區域內貿易協定的規則與規定。

她在傳統基金會官網上撰文說，在數十年的高速經濟成長推動下，中國日益增長的政治自信與軍事野心，如今已威脅到美國跟亞洲的經濟關係。

這位經濟學家寫道：「在制度層面，中國積極透過簽訂雙邊與多邊自貿協定來擴大影響力。北京簽署了中國東協自貿協定（ACFTA）與區域全面經濟夥伴關係協定​（RCEP），並表達加入標準比RCEP還要高的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願。」

她指出，美國與亞洲的軍事關係雖然依舊穩固，但經濟關係正隨中國崛起成為世界工廠而減弱。拜登的亞洲政策欠缺實質內容，空洞的經濟承諾也可能造成亞洲退出與美國的經濟關係。

她認為，「印太經濟架構」（IPEF）雖是個起點，但需要更具體的措施來加強美國與亞洲的經濟關係。恢復以美國為首、以自由市場為基礎的秩序，對美國經濟影響力的維持與亞洲繁榮與安全至關重要。