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Fed繼續大幅升息可能性再現 美股早盤下跌逾200點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
投資人再度認為Fed可能繼續大幅升息，美股早盤大跌逾200點。路透
投資人再度認為Fed可能繼續大幅升息，美股早盤大跌逾200點。路透

美股19日早盤開低走低，美國聯準會（Fed）官員的發言使投資人再度認為Fed的大幅升息尚未結束，導致美國公債殖利率攀升，並拖累對利率敏感的科技股。

道瓊工業指數19日日早盤下跌233.79點，或0.7%；標普500指數跌1%；那斯達克指數跌1.5%；費城半導體指數下跌2.2%；台積電ADR跌1.69%。

MarketWatch報導，在投資人觀點重回認為Fed的大幅升息還未結束之際，美國公債殖利率19日攀升，10年期美債殖利率升至2.985%，2年期殖利率升至3.25%，這導致了對利率敏感的科技股走跌。

聖路易聯準銀行總裁博拉德表示，他傾向在Fed下次9月20-21日的決策會議上支持升息3碼。但在同一天，坎薩斯聯準銀行總裁喬治卻謹慎表示，升息幅度仍有待討論。

投資人將密切關注Fed下周舉行的傑克森洞研討會，從Fed主席鮑爾和其他官員的談話中尋找Fed升息路徑的線索。

美國 美股 Fed 聯準會

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