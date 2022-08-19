策略師：當前股市走勢不像牛熊交戰 倒像貓捉老鼠

用什麼比喻，最能描述當前股市走勢？「熊牛搏鬥」（多空交戰）嗎？

霸菱首席全球策略師柯睿思（Christopher Smart）認為，以「貓捉老鼠」形容最貼切。不過，他指的是投資人抓在手上點閱新聞的那隻滑鼠。

投資人像焦躁的貓抓著滑鼠，注意力隨游標所指的斗大新聞標題不時移動，從「通膨」到「衰退」到「戰爭」，眼神再隨新消息冒出而反覆在三者間跳來跳去。三大挑戰各個複雜得難以分析，同時來襲，更讓市場茫然失去方向，以至於市場走勢像貓在椅子上躺平，突然躍上餐桌，再猛跳下地毯打滾，反映投資人忐忑的心情。

柯睿思在巴隆周刊（Barron's）發表評論說，與其試著從亂糟糟的訊息中理出頭緒，不如聚焦於疫後經濟可能走的三條路：「通膨失控」、「抗通膨戰線拉長」或重返「長期停滯」的老路。

步上第一條路的風險已降低。最近的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）升幅已趨緩，油市和房市也降溫，顯示應該不會重蹈1980年代通膨失控的覆轍。

第二條路是三害相權下最佳的。不過，通膨朝聯準會（Fed）2%目標下滑，恐怕是條漫長而顛簸之路，畢竟新冠肺炎疫情、俄烏戰爭和美中關係緊張對供應鏈造成的衝擊，仍可能持續製造各種短缺、刺激物價意外大漲。但通膨緩緩降到可接受的區間，總好過第三條路——物價和利率雙降且經濟長期委靡不振。

在萬物齊漲的此時，難以想像「通縮」再度來襲；然而，在疫情爆發之前的40年期間，使實質（剔除通膨）利率變成負的結構性因素，如全球化、人口結構改變、自動化等，依舊存在，仍可能導致儲蓄過剩和投資不足，進而壓低利率、物價和成長率。（全球化有倒退之虞，但透過Zoom仍能跨境提供諮詢、金融、設計等服務，使全球化進入新的階段）

柯睿思指出，政府能否以政策協助平衡儲蓄與投資，將決定未來十年的通膨率、利率和成長率是會穩定在可持久的區間，還是走回更危險的「通縮」老路。這涉及的利害關係之大，遠甚於貓主子從彈跳的滑鼠游標中所能看到的。