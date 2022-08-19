貨幣政策不確定引發全球市場不安 比特幣一度重挫逾8%
在貨幣政策方向不確定性漸增的背景下，全球市場出現投資人出走潮，不僅歐洲各大股市下跌，加密幣市場也出現沉重賣壓。比特幣19日一度重貶8.3%至7月下旬以來低點，雖然目前跌幅收斂，但仍大跌6.3%至21,724.2美元。乙太幣等其他加密幣也大跌。
彭博資訊報導，據加密幣期貨交易和資訊平台Coinglass數據，在18日的其中一個小時內，就有約2.2億美元的加密幣部位遭到結清，而比特幣占其中約一半。
報導指出，由於交易員難以掌握美國聯準會（Fed）貨幣政策方向，加密幣6月以來的漲勢看來日益脆弱。兩名Fed官員－聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）和堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George），對下次升息的步調看法並不一致。
外匯交易平台Oanda資深市場分析師埃爾拉姆表示：「加密幣復甦趨勢看來很弱，而且已持續數周。」
市場焦點如今轉向Fed下周在傑克森洞（Jackson Hole）舉行的年度研討會，投資人將關注Fed主席鮑爾的談話，從中尋找Fed升息路徑的相關線索。
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