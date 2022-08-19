快訊

遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF預測 中東產油國油氣收入因俄烏戰爭多賺1.3兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）估計波灣產油國未來四年將多賺1.3兆美元。 路透
國際貨幣基金（IMF）估計波灣產油國未來四年將多賺1.3兆美元。 路透

國際貨幣基金（IMF）預測，能源豐富的中東國家未來四年內的石油收入將額外增加1.3兆美元。正值全球許多資產拋售之際，這筆意外之財正為這些產油國的主權財富基金增添火力。

IMF對這些主權基金的展望，凸顯了波灣君主專制國家與世界其他國家的雲泥之別。因俄烏戰爭飆高的油價令波灣油國荷包飽滿，但其他國家卻得擔心超高通膨和經濟衰退而縮衣節食。

IMF主管中東與北非的理事Jihad Azour告訴金融時報，相對於俄烏戰爭開打之前的預測，他們如今預料區域內油國的未來石油和天然氣出口收入「到2026年為止累計的石油收入會多出1.3兆美元」。

波灣聚集了部分全球最大的石油與天然氣出口國，幾個全球規模名列前茅且最活躍的主權財富基金也在此區，包括：沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）、卡達投資局、阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司（Mubadala）、阿布達比發展控股公司（ ADQ）、科威特投資局等等。

金融時報指出，根據申報資料，規模高達6,200億美元的沙國公共投資基金在第2季趁著美國股市震盪時，撿便宜，砸了75億美元敲進美國公司股票，投資標的計有亞馬遜、PayPal、貝萊德等。

波灣主權財富基金在新冠疫情初爆的時期，以及2009年全球發生金融危機時，也都趁股市飄搖時，大幅買進價格挫低的西方公司股票。

近年許多主權基金都著重於科技、醫療、生命科學、潔淨能源等領域的投資，因為政府緊盯投資績效，同時追求經濟多元發展，開發新產業。

Azour表示，這次波灣國家有沒有好好利用這筆多賺到的錢，「為未來而投資」特別重要，這包括為全球能源轉型預做準備，同時也要注意保持財政紀律，持續改革動能。

國際貨幣基金預測海灣國家合作理事會（Gulf Cooperation Council）今年的經濟成長率，將由去年的2.7%增為6.4%。海灣國家合作理事會成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林、卡達和阿曼。

俄烏戰爭 IMF

延伸閱讀

台灣駭客年會：台灣位於網路戰前線 應學習生存指南

吳中書：全球通膨明年Q2趨緩

日20年最高時薪漲幅 落實難度過高

西方制裁無效？俄羅斯油氣業務增38%

相關新聞

三星李在鎔獲赦後第一箭 半導體研發投資4800億

南韓三星電子副會長李在鎔今天出席獲特赦恢復公民權後的第一場正式活動，宣布將在2028年前對半導體尖端技術園區投資20兆韓...

路透：台灣稱尚未接獲Chip 4會議相關通知

南韓外交部長朴振18日證實，預計參與由美國主導、台灣和日本也在內的「Chip 4（晶片四方聯盟）」預備會議。然而，路透報...

投資人傾向獲利了結 日經指數收盤近乎持平

日本東京股市日經225指數今天收盤近乎持平，因為投資人傾向於獲利了結，但日圓走軟也為股市帶來提振

IMF預測 中東產油國油氣收入因俄烏戰爭多賺1.3兆美元

國際貨幣基金（IMF）預測，能源豐富的中東國家未來四年內的石油收入將額外增加1.3兆美元。正值全球許多資產拋售之際，這筆...

歐盟最新數據：通膨9.8% 法國最穩東歐慘

歐盟統計局昨天發布最新經濟數據，第2季整體經濟成長率0.6%，7月年化通膨率9.8%續創新高，經濟信心指數跌至17個月最...

能源成本天天創新高 再這樣下去德國工廠可能被迫出走

電價幾乎天天創新高，德國汽車零件、化學、鋼鐵在內的製造業不堪成本，長期下來勢必被迫出走，告別歐洲的工業重鎮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。