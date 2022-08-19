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美前財長桑默斯：大陸超美？日本和蘇聯都沒做到

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國大陸的經濟規模將超越美國了。路透
美國前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國大陸的經濟規模將超越美國了。路透

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，有關中國大陸經濟規模將超越美國的預測，堪比過去大家對日本和蘇聯看走眼。

桑默斯在彭博電視「華爾街一周」節目上說：「六個月或一年前，大家都認為，依市場匯率換算GDP總值，中國大陸的經濟會在某個時點超越美國。現在沒那麼確定了。」

最新的每月經濟數據顯示，中國大陸7月的零售銷售、工業產值和投資額全都放緩，並且低於經濟學家預期。包括高盛集團在內的機構紛紛調降對大陸的成長預測，現在認為今年GDP成長率僅達3%，遠低於北京3月設定但現在已實質放棄的5.5%目標。

哈佛大學教授、彭博電視付費嘉賓的桑默斯說：「人們會回顧2020年對中國大陸的一些經濟預測，就像回顧1960年時對俄羅斯或1990年對日本的經濟預測一樣。

他列舉中國大陸未來面臨的「各種」挑戰，包括：「巨大的」金融風險；推動未來成長的動力來源不明確；「共產黨參與更多企業；以及，適齡勞動人口減少和老年人人口比重上升。

與此同時，桑默斯認為，中國大陸目前經濟放緩「很可能」對美國通膨有些緩解作用，特別是透過其對大宗商品價格的影響。

他重申對聯準會決策官員的呼籲，不要輕信由油價和大宗商品價格下滑所推動的總體通膨減速，代表通膨的挑戰正在消退。他強調，核心通膨指標未見進展。

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