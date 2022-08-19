台美貿易倡議談判啟動 企業提防台海風險又多一個理由

行政院經貿談判辦公室和美國貿易代表署（USTR）昨天宣布9月啟動首輪經貿談判，此舉可能會加劇美中原本高度緊張的關係，企業也勢必得對可能的經營風險提高警覺。

路透熱點分析指出，繼美國眾院議長裴洛西訪台之後，美國此決定無疑是對北京方面又一剌激。路透認為，中國大陸在台周遭實施軍演之餘，企業在策略布局上也應加強演練。

台灣今年上半年外國直接投資較去年同期成長275%。路透專欄作家 Gina Chon 認為，兩岸關係緊張，最終可能影響生產、出口和觀光，業者最好有各種狀況的配套計畫。

Chon指出，俄烏戰爭已提醒世人毫無防備的後果是如何，台海雖不太可能真正爆發衝突，但仍不乏該有節制的諸多理由。她認為，台美展開貿易談判，讓業者又多了一個應有防備的理由。

中方周四已表示「堅決反對」這一倡議，外交部警告不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

美國總統拜登5月提出印太經濟框架（IPEF） ，幾周後美國就宣布美台貿易倡議。印太經濟框架旨在對抗中國在該地區影響力，儘管有50多位參議員敦促拜登將台灣納入其中，但終未納入。