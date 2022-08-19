聽新聞
test
0:00 / 0:00
彭博：高通醞釀再次進軍伺服器晶片市場
彭博新聞周四（18日）引述知情人士報導，美國晶片大廠高通（Qualcomm）準備在伺服器晶片市場捲土重來，瓜分這個高成長產業的280億美元商機，並降低自己對智慧手機市場的依賴。
要求不具名的消息來源說，高通現在正在為一項新產品爭取客戶，該產品是去年高通收購的晶片新創公司Nuvia所開發。伺服器市場的大客戶，亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS據悉已同意參考高通的產品提案。
彭博向高通與亞馬遜查證時，兩家公司都拒絕評論。
高通周四股價在彭博的報導傳出後，一度大漲2.9%，收盤時漲幅收斂到1.9%，報151.38美元。高通股價今年截至周三，下跌了19%，部分原因是跟著半導體類股下挫。
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）致力將公司打造成為供應更廣產品的半導體廠商，不要只做最大的智慧手機晶片供應商。四年前，前一任的執行長一度準備投入伺服器晶片市場，但後來放棄。當時高通擊退博通（Broadcom）的敵意收購之後，正設法削減成本、安撫投資人。
彭博說，這次的境況已經大為不同。高通現在擁有Nuvia，Nuvia麾下有來自蘋果（Apple）等公司的晶片設計師。去年以大約14億美元收購Nuvia時，艾蒙曾表示，Nuvia將有助於振興高通的高階智慧手機晶片與個人電腦晶片；不過Nuvia其實是以為伺服器行業提供技術起家的。
根據調研機公司IDC的數據，雲端運算基礎設施，總體市場去年規模達739億美元，較2020年成長8.8%。彭博行業研究估計，其中光是資料中心處理器的市場，一年就有280億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言