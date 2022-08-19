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印尼總統喊話特斯拉：別僅限電池 來設廠產電動車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼總統佐科威希望爭取特斯拉到當地生產電動車。路透
印尼總統佐科威希望爭取特斯拉到當地生產電動車。路透

印尼希望特斯拉到當地生產電動車，別僅限於電池，願意花時間說服馬斯克，不要只把印尼視為資源豐富的國度。

印尼總統佐科威周四擁受彭博新聞總編John Micklethwait訪問時表示：「我們想要的是電動車，不是電池。我們想要特斯拉在印尼生產電動車。我們想要一個巨大的電動車生態系統。」

佐科威說，他對福特、現代、豐田和鈴木也有類似的預期，這表示他有意尋求投資，以確保在全球電動車的供應鏈裡，印尼不會被小瞧成原物料供應或零組件製造者。

這個人口逾2.7億的東南亞國家擁有全球近四分之一的鎳儲量，近年來已經成為生產大國。對於尋找電池材料的汽車和電池廠商而言，包括特斯拉在內，那裡極具吸引力。

佐科威被問到是什麼因素阻礙印尼與特斯拉的合作，他說：「事情還在討論中。一切都需要時間，我不想進展快卻徒勞無功。這事需要密切溝通，結果會顯現出來。」

一位印尼官員5月表示，正安排佐科威和馬斯克會面討論潛在的投資事宜。特斯拉的一個團隊也已參觀了印尼幾處地方。根據佐科威辦公室5月發出的聲明，馬斯克說他正考慮造訪印尼尋找機會，「希望是11月」。

印尼有世上一些最大規模的銅、鎳和錫礦藏。雖然目前為止，該國大部分鎳產還是作為中間材料，出口到中國和其他地區的鋼廠，但佐科威政府如今渴望，重新將印尼定位為電動車和電池中心。

印尼 馬斯克 特斯拉

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