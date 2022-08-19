快訊

空橋「搶人」說詞一日數變 洪孟楷：警政署見鬼了？

全球PMI陸續跌破50 經濟緊縮正式到來

相隔7年重返威廉波特少棒世界賽！ 中華隊2:0義大利奪首勝

下個月升息3碼或2碼 Fed官員見解不一

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博拉德表態，他贊成9月升息75個基點。路透
博拉德表態，他贊成9月升息75個基點。路透

聯準會（Fed）官員對9月升息幅度發出不同的訊號，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德支持再升息3碼（0.75個百分點），但堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治則語帶保留。

立場鷹派的博拉德周四在接受華爾街日報訪問時表示，他贊成9月升息75個基點，「Fed應該繼續迅速將基準利率提高到能給通膨帶來強大制壓的水準」。他直言，「我真不明白為什麼你們會希望把升息一直拖到明年」。

聯儲會7月將基準利率調高75基點至2.25%-2.5%。官員暗示9月20-21日的會議上有可能升息50或75基點，具體幅度要看經濟數據的表現。根據6月發布的點狀圖，決策者預計聯邦基金利率今年將達到3.25%-3.5%的區間。9月會議後將公佈新的點狀圖。

博拉德和喬治今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）都有投票權，但多年來也被視為鷹派的喬治最近幾個月的講話比博拉德更溫和一些。

喬治周四表示，「我認為繼續升息的理由仍然很充分，向上調整這個方向是非常明確的，我和同事討論的主要是升息速度究竟應該多快」。她說，「我們已經做了很多事情，我認為必須非常小心，因為政策決定往往有滯後性。我們必須加以密切留意」。

同日，舊金山聯邦準備銀行戴利告訴CNN，她對下個月升息50或75個基點持開放態度，官員們不會急於在明年改變政策方向。她如此表態打消投資人押注明年年底前轉而降息的念頭。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，「我們在透過升息以遏制通膨方面還有很多事情要做」，Fed必須「抓緊」讓通膨降下來。戴利和卡斯哈里今年在聯邦公開市場委員會都沒有投票權。

7月CPI升幅放緩的數據發布後美國股市走高，金融條件出現放鬆。對於這個問題，喬治說，「大家可能會覺得，Fed會放慢升息腳步，通膨率可能開始回落了。我不贊成這種想法。我認為現在的金融條件沒有反映出Fed對貨幣政策的看法」。

博拉德和戴利也認為，一旦利率達到某種水準，Fed不會迅速逆轉方向。博拉德說，市場對降息的預期「肯定為時過早」。戴利說，她支持「升息並保持」的策略。

與Fed利率掛鉤的期貨合約的交易表明，投資者認為到明年3月政策利率目標區間將升至3.50%-3.75%，但幾個月後將開始下降。

下周五，Fed主席鮑爾將在傑克森洞的全球央行年會就經濟前景發表備受期待的講話，屆時投資人可能會更清楚Fed可能採取的行動。

喬治表示，「我認為繼續升息的理由仍然很充分，向上調整這個方向是非常明確的，我和同事討論的主要是升息速度究竟應該多快」。路透
喬治表示，「我認為繼續升息的理由仍然很充分，向上調整這個方向是非常明確的，我和同事討論的主要是升息速度究竟應該多快」。路透

Fed 通膨

延伸閱讀

重新相信愛情還太早？ 珍妮佛洛佩茲這點讓班吃不消？

馬祖國際藝術島海外參展首發 喬治市藝術節現身

大馬「檳城喬治市」（下）新舊矛盾...只剩回憶的傳統產業？

NBA／喬治義大利舉辦婚禮 雷納德、唐斯現身祝福

相關新聞

南韓證實參與Chip 4預備會議

南韓外交部長朴振十八日證實，預計參與由美國主導、台灣和日本也在內的「Chip 4（晶片四方聯盟）」預備會議。先前韓媒報導...

Fed會議紀錄 鷹中帶鴿

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，官員認為通膨依然太高，仍須提高利率到能限制經活動的水準「一段時間」，暗示將繼續升息...

努力重拾升勢 史指那指小升

史坦普500指數和那斯達克綜合指數18日上漲，交易員努力恢復本周稍早時的市場反彈。

蘋果iPhone 14大秀傳9/7登場

知情人士透露，蘋果公司計劃在9月7日舉行產品發表會，屆時新款iPhone（暫稱iPhone 14）新機等產品都將問世，而...

2030亞洲富豪人數 星國最多

彭博資訊引據滙豐控股（HSBC）的報告指出，到2030年時，新加坡將擠下澳洲，將成為百萬美元富豪成年人占比最高的亞洲國家...

口紅效應 美妝市場未衰退

美國正處於衰退邊緣，食物價格超高，其他生活必需品也都很貴，消費者花錢變得謹慎，但卻對依然難以抗拒化妝品和香水這類產品的吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。