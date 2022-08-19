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油價連續二日上漲 供需風險導致鋁鋅震盪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為油價示意圖能。 美聯社
圖為油價示意圖能。 美聯社

油價格連續二日上漲，美國庫存數據緩解對經濟放緩潛在影響的疑慮。鋁價和鋅價漲跌不定，投資人評估歐洲和中國電力短缺引發的減產與需求疲軟前景。黃金下跌，因最新數據顯示美國勞動市場依然健康，可能為聯準會（Fed）繼續急進升息鋪路。

油價上漲

西德州中級原油（WTI）反彈至每桶90美元上方，本周美國能源資訊署（EIA）的庫存報告抵銷經濟衰退可能打擊油市的疑慮。

地緣政治動盪加速油價的上漲，因烏克蘭總統澤倫斯基在與土耳其總厄多安會談時表示，如果俄羅斯不撤軍，戰爭就不會結束。

9月交割WTI漲2.39美元，結算價報每桶90.50美元； 10月交割布蘭特原油期貨上漲2.94美元，結算價報96.59美元。

鋁價鋅價震盪

鋁是生產能耗最高的金屬之一。上海有色網的一份研報稱，四川限電已造成近40萬噸的年產能停產，約占全國總產能的1%。

在歐洲，Norsk Hydro ASA計畫關閉斯洛伐克的一家煉廠，過去一年該地區鋁和鋅產能大約關閉了一半。

能源問題加劇了基本金屬的波動，交易員評估供應損失與越來越高的通膨飆升和貨幣收緊將衝擊需求的風險。中國大陸經濟前景惡化也對工業金屬構成壓力，此前高盛和野村進一步下調中國成長預測。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所期鋁下跌0.3%，結算價每公噸2,403美元；鋁價周三上漲了0.8%。鋅價下跌1.2%至3,472.50美元。銅價上漲1.4%。

金價下跌

黃金下跌，因美國勞工部周四公布的首次申領失業救濟人數三周來首次下降，可見美國勞動市場仍相當健全，為Fed繼續急進升息鋪路。

紐約時間下午3:43，現貨黃金下跌0.1%至每英兩1,759.46美元，盤中在上漲0.6%、下跌0.4%之間震盪。紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.3%，結算價報1,771.20美元。現貨白銀、白金下跌，鈀金上漲。

美國 油價

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