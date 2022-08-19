快訊

空橋「搶人」說詞一日數變 洪孟楷：警政署見鬼了？

全球PMI陸續跌破50 經濟緊縮正式到來

相隔7年重返威廉波特少棒世界賽！ 中華隊2:0義大利奪首勝

調查：美半數企業裁員或凍結招聘 但技術人才仍吃香

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
PwC周四公布調查，半數受訪的企業高管和董事會成員說，他們正在裁員或有裁員計畫。路透
PwC周四公布調查，半數受訪的企業高管和董事會成員說，他們正在裁員或有裁員計畫。路透

美國，如果你所在的企業沒裁員，那麼隔壁公司可能正在裁員。

這是諮詢業者PwC周四發布調查的重要發現，該調查上月訪查美國各行各業700多名企業高階主管和董事會成員，半數表示正在裁員或有裁員計畫，52%說已凍結招聘。超過40%撤消錄取通知，還有差不多的比率調降或取消了現在常見的延攬人才的入職獎金。

但與此同時，大約三分之二的公司正提高薪酬或擴大提供心理衛生福利。最常見的作法是，允許更多人永久性居家辦公。

調查結果反映出當今勞動市場的矛盾狀況，人才短缺之下，技術員工多半能開出工作條件，即使各家公司設法在其他領域裁減人力，特別是科技和房地產等受創嚴重的行業。

上月美國就業成長遠超過經濟學家預期，勞工部周四發布的數據顯示首次申請失業救濟的人數下降，表明對勞動力的需求維持穩健。但裁員和招聘凍結更形普遍，而且不僅僅是在成長過熱的科技新創公司。甲骨文、沃爾瑪、蘋果等大企業近幾周也先後宣布裁員。

調查還發現，企業在遠距辦公問題上看法不一致。70%的受訪者表示，他們對容許遠距辦公的職位提供更多選項，但也有61%的受訪者說，要求員工更常進辦公室。有些企業兩者並行不悖：不太需要人際合作的職位可長期居家辦公，其他員工則被要求每天要有幾天進辦公室。

進辦公室的人變少通常意味公司不再需要在外地維持那麼多的分部。超過20%的受訪者表示，計劃減少在商用房地產的投資，使之成為刪減成本最常見的領域。但仍有31%增加房地產投資，再次表明在不確定的商業環境下，企業走向分歧。

房地產 美國 遠距

延伸閱讀

蔣萬安新書談失業 老婆拍肩說「別擔心，我養你」

HBO Max裁員14% 與Discovery+加強合併裁撤冗員

《禹英禑》衰被1則貼文拖累！12集案件真實存在　霸氣女律師原型是「已故的他」

網傳竹科工程師年薪都破300萬 PTT曝真實薪資範圍

相關新聞

南韓證實參與Chip 4預備會議

南韓外交部長朴振十八日證實，預計參與由美國主導、台灣和日本也在內的「Chip 4（晶片四方聯盟）」預備會議。先前韓媒報導...

Fed會議紀錄 鷹中帶鴿

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，官員認為通膨依然太高，仍須提高利率到能限制經活動的水準「一段時間」，暗示將繼續升息...

努力重拾升勢 史指那指小升

史坦普500指數和那斯達克綜合指數18日上漲，交易員努力恢復本周稍早時的市場反彈。

蘋果iPhone 14大秀傳9/7登場

知情人士透露，蘋果公司計劃在9月7日舉行產品發表會，屆時新款iPhone（暫稱iPhone 14）新機等產品都將問世，而...

2030亞洲富豪人數 星國最多

彭博資訊引據滙豐控股（HSBC）的報告指出，到2030年時，新加坡將擠下澳洲，將成為百萬美元富豪成年人占比最高的亞洲國家...

口紅效應 美妝市場未衰退

美國正處於衰退邊緣，食物價格超高，其他生活必需品也都很貴，消費者花錢變得謹慎，但卻對依然難以抗拒化妝品和香水這類產品的吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。