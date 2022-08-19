美元急升至一個月來高峰 聯準會官員重申進一步升息

美元指數周四急升至一個月來高峰，聯準會（Fed）多位官員談到有必要進一步升息，且投資人重新評估周三Fed發布的7月會議紀錄，認為比最初的解讀更加鷹派。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤上漲0.9%，報107.484，最高達到107.57，是7月19日以來最高。歐元觸及1.0078美元，為7月18日以來最低。美元兌日圓升至135.90 日圓，這是日圓7月28日以來的最低價位。英鎊報 1.1920美元，為7月22日以來最低。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，鑒於經濟的強勁動能，他目前傾向於支持在9月連續三度升息75個基點。舊金山聯儲總裁戴利則接受CNN訪問表示，9月升息50或75個基點將是使短期借貸成本達到降低通脹所需水平的「合理」方式。「我們需要讓利率升至中性水平--也就是3%左右--但很可能升息至限制性區域，即今年略高於3%，明年在略高於3%的基礎上進一步小幅升息」。

紐約FXStreet.com的高級分析師Joseph Trevisani說：「Fed幾乎所有人的言論都非 常堅定--我們必須升息，我們必須升息，利率會更高。」

美元原本在周三縮減升幅，Fed於7月會議記錄顯示，官員擔心他們在致力於控制通膨的過程中可能會升息太多，這被解讀為適度鴿派。會議記錄還顯示了美聯儲未來幾個月辯論的一個重要方面：何時放緩升息。

但分析人士表示，關注會議紀錄的這些部分，而不是關注利率需要繼續走高的首要觀點 ，是錯誤的。

Brown Brothers Harriman的全球貨幣策略主管Win Thin在一份報告中說：「除了關於放緩升息步伐的部分，會議紀錄的其餘部分都非常鷹派。”

自Fed會議紀錄公布以來，9月升息75個基點的機率已從周三早些時候的52%降至42% ，現在升息50個基點的機率為58%。

Trevisani表示，他預料Fed將升息至4%左右，並強調，即使這樣也不太可能足以遏 制8.5%的物價年增幅。

周四的數據顯示， 美國上周初請失業金人數下降，而且前一周的數據被大幅下修。費城聯邦準備銀行就轄區發布的一份報告也強調了對勞力的強勁需求。報告顯示，8月大西洋沿岸中部地區 製造業就業猛增。

但房地產市場正變得萎靡不振。全美不動產協會(NAR)的報告顯示，7月成屋銷售下降5. 9%，經季節性調整後的年率為481萬戶，為2020年5月新冠封控以來的最低水平。