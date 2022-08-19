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數位中介法若納管 PTT：跟命令關站相去不遠

台積電ADR止跌 費半大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二微漲0.1%收在89.27美元，較台北交易股票溢價3%，費城半導體指數同日大漲2.3%。應用材料（Applied Material）對本季營收財測相當樂觀，可望帶動亞洲半導體股上漲。

美國股市周四小幅收高，思科（Cisco）的樂觀銷售預測有助提振科技股，且數據顯示美國經濟仍相對強勁。

美股三大指數盤中大部分時間在前交易日收盤點位上下波動，終場道瓊工業指數小漲18.72點，漲幅不到0.1%，至33,999.04點；標普500指數漲9.7點，漲幅0.23%，至4,283.74點；那斯達克綜合指數漲27.22點，或0.2%，至2,965.34點。

台灣加權股價指數昨天下跌68.69點收在15,396.76點。台積電跌1.3%收在520.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 93.91 +0.64 89.40 5.05

中華電 CHT 122.39 -0.39 122.50 -0.09

台積電 TSM 535.69 +0.08 520.00 3.02

聯電 UMC 42.67 +0.85 42.50 0.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 美國

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