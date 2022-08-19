儘管通膨飆漲 美國人給小費仍不手軟
財經網站CNBC引據一份新出爐的報告指出，儘管通膨飆升促使美國的餐館和快餐連鎖店提高菜單價格，但消費者給的小費仍很大方。
根據軟體供應商Toast的銷售數據，第2季在提供全套服的餐館，用餐客人出手的小費平均為餐費的19.9%，快餐店的平均小費則有16.9%，與一年前大致相當。這份報告指出，與友人共用餐者通常更慷慨，平均小費為19.7%。外送或外賣客戶的平均小費為14.5%。
Toast表示，與去年同期相比，平均小費金額增加了近10%—略高於餐廳菜單價格的上漲幅度。根據美國勞工統計局的數據，在截至7月為止的12 個月中，外出用餐的成本上漲了7.6%。
其他支付軟體提供商也表示，餐館的小費在新冠疫情初期攀升，之後就下降。例如，據華爾街日報報導，Toast的競爭對手Square發現，從2021年3月到今年2月底，快餐店的平均小費從17.2%下降到15.2%。
Toast和Square的軟體都可以加以客製化，以提示客戶可根據價位的不同來給小費，例如提供全套服務的餐廳給10%、15% 或 20%，或是在咖啡店給1、2或3美元。Toast共同創辦人兼營運長Aman Narang說：「當然我們的技術是推動因素。」
隨著通膨為家庭預算帶來壓力，包括麥當勞和墨西哥燒烤快餐店（Chipotle Mexican Grill）在內的連鎖餐廳說，低所得顧客減少上門消費，而高所得消費者則是更頻繁光顧。其他像是澳美客牛排館（Outback Steakhouse）的東家Bloomin' Brands表示，食客並沒有改變他們的消費習慣—他們甚至表現出願意為更昂貴的選擇買單。
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