量產vs.繼續突破 中芯國際陷入戰略兩難

中國大陸中芯國際半導體公司7月宣布重大技術突破，雖令外界觀察家大感意外，但中芯 開始銷售先進的7奈米晶片也只是時間問題。現在更值得注意的問題，則是中芯願意再投入多少時間與資金，來採用國際競爭對手早已放棄的製程，來量產7奈米晶片。

未來一年的情勢發展，將顯示大陸晶片廠究竟是打算一切「政治掛帥」，來追求「自給自足」的政策，還是追求以賺錢為主的商業性目標。

7奈米晶片比台積電與三星電子目前的量產主力5奈米晶片落後一代，而且只是高效率運算用晶片的入門等級。中芯自從2017年聘用台積電前主管梁孟松擔任共同執行長後，在製造16及10奈米晶片方面已取得不小的進展。

但中芯的問題在於美國禁止極紫外光（EUV）設備銷往中國大陸。從2019年開始，這種光刻設備已經成為製造7奈米與更先進晶片的支柱。中國大陸半導體產業專家富勒指出，「中芯造成的轟動，其實相當膨風，因為中芯干冒重大風險來彌補缺乏EUV設備的缺憾。但可以理解的是效果相當恐怖」。

中芯一直公開表示追求7奈米科技。2020年初中芯曾表示正在開發能夠「比美7奈米」的「n+1」製程；2020年10月大陸芯動科技公司宣布已經完成這套製程的最終設計，並開始試產；中芯並表示，目標是於2021年進行量產。

然而由於中芯買不到EUV設備，只能靠深紫外光（DUV）機具。美國基於中國大陸業者可能繞過EUV禁令，因此近月來一直與荷蘭艾司摩爾及日本尼康等設備業者討論，看看是否能停止對大陸出口DUV設備。但專家相信大陸已經採購到充分的DUV設備。

製造到7奈米晶片一直是許多晶片廠的難題。多年來英特的科技一直達很難突破10奈米關卡。現在就算中芯成功，但由於使用DUV設備不僅成本高，且時間長，因此很難與台積電等對手競爭。

中芯是否要打這場硬仗也是個公開的問題。梁孟松與另一位共同執行長趙海軍對於究竟應該付出多大代價來追趕國際競爭對手，看法並不相同。梁孟松主張繼續開發更尖端的科技，但趙海軍則主張聚焦於擴張非尖端產能，以爭取市占率，並因應大陸工業用晶片市場的強勁需求。

大陸當局在推動半導體製造業突破創新時，最大的耳且礙在於晶片業者不願冒險使用未經測試的國內解方。中芯現在正站在十字路口上。由於美國限制尖端科技對大陸出口，過去4年來中芯對國內市場的依賴度已經上升逾10個百分點，國內營收占總營收近70%。

但產業專家表示，中芯真正的雄心是成為一家科技能力強勁，又能夠賺錢的公司；「當中芯被迫放棄這項目標時，也就是中國真正與全世界脫鉤的時刻」。