獨一無二！巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

「股神」巴菲特樂善好施，曾拍賣午餐、凱迪拉克轎車，甚至一只內附選股「明牌」的皮夾，並將拍賣所得悉數捐給慈善機構。

現在，這位波克夏公司執行長打算拍賣一幅自己的數位肖像畫，捐給奧瑪哈女孩協會（Girls Inc.）。這個慈善組織是由巴菲特已逝妻子蘇珊所創立，對美加地區350個城市年紀5到18歲的女孩提供學業支持與其他服務，鼓勵她們做個「堅強、聰明和勇敢」的人。

巴隆周刊（Barron's）報導，這幅數位肖像畫的賣點不光是「股神」慈祥的笑容，還附有這位「奧瑪哈先知」的智慧箴言。

競標活動將於8月20日在eBay網站上展開，到30日巴菲特92大壽當天結束。這幅獨一無二的巴菲特數位肖像畫不僅有本人親筆簽名，還凸顯他的12句名言，包括：「跟壞人做不成好交易」、「價格是你付出的，價值是你得到的」，以及「擁有鈔票使你有錢，擁有時間使你富足」等。

這幅有裱框的數位畫是由以色列公司Motiva Art製作，該公司稱之為「以新的高科技方式展現美術與哲學」，「結合了藝術家的創意，搭配一系列閃光的字句，道出具啟發性、激勵性和激發思考的名言佳句，在瀏覽時不斷變換。就此例而言，這幅Motiva畫作的畫家或創作者，就是巴菲特本人。」

這幅Motiva數位肖像畫曾在波克夏公司股東年會展示過。

巴菲特發表聲明說：「我是奧瑪哈女孩協會多年的支持者。這是個很棒的組織，為婦女與女孩創造更光明的未來。」

巴菲特6月為非營利組織GLIDE基金拍賣午餐會，贏家以1,900萬美元得標，是一系列年度午餐會拍賣最終回，歷年來已募得超過5,300萬美元善款。

2015年，巴菲特拍賣他的2006年凱迪拉克，拍賣所得12萬2,500美元全捐給女孩協會。

1999年，巴菲特拍賣他的皮夾，內含一支股票「明牌」，拍賣所得21萬美元也捐給女孩協會。根據華爾街日報追蹤報導，「股神」挑選的這檔股票是First Industrial Realty Trust (代號：FR)，一家工業地產和倉庫公司。該股後來年報酬率達8%，比美股標普500指數的報酬率高出1個百分點。