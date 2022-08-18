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天然氣吃緊 澳洲政府擬要求部分出口轉內銷

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
儘管澳洲承諾將多數的天然氣供應運往亞洲，但遇到天然氣價格高漲時，這些出口商可選擇將一小部分出口轉往公開市場販售。路透
儘管澳洲承諾將多數的天然氣供應運往亞洲，但遇到天然氣價格高漲時，這些出口商可選擇將一小部分出口轉往公開市場販售。路透

澳洲政府驚覺正運送過多的天然氣到國外，因此將要求部分出口商將天然氣轉賣給本國買家，設法解決當地的燃眉之急。

但坎培拉當局此舉恐使全球能源供應更加吃緊，尤其歐洲今冬可能面臨嚴重燃料短缺，且包括日本和中國大陸在內的亞洲經濟體正囤積更多天然氣，以因應季節需求高峰。在俄烏戰爭切斷天然氣供應之際，許多歐洲國家正遭遇熱浪侵襲，推升了天然氣需求大增。

歐洲能源危機使澳洲穩定供應能源的重要性大增，畢竟澳洲是天然氣出口大國，去年占全球液化天然氣（LNG）出口重達20%。儘管澳洲承諾將多數的天然氣供應運往亞洲，但遇到天然氣價格高漲時，這些出口商可選擇將一小部分出口轉往公開市場販售。

不過，企業領袖和監管機構警告，澳洲本身正面臨天然氣吃緊問題，可能助長通膨升高和阻礙疫情後的經濟復甦。澳洲東部長期遭遇能源問題，例如天然氣井因逐漸老舊導致產量持續下滑，且該地區近來多災多難，包括洪水侵襲採礦場，造成澳洲發電廠大幅依賴燃氣發電。受這些因素帶動，澳洲最大電力市場上季的躉售電價暴漲了兩倍。

澳洲

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