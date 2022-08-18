彭博：特斯拉和上汽要求當局 優先對其供應商穩定供電

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉和上汽集團已告知上海市政府，若四川省的缺電危機持續衝擊供應商，可能難以維持汽車產量，致使上海市官員探詢四川省政府，能否優先對特斯拉和上汽的供應商供電。

特斯拉和上汽向上海當局表示，其供應鏈的主要環節可能受到四川限電的影響。四川正面臨歷來最嚴重的乾旱。大陸社群媒體流傳一份上海市經濟和信息化委員會遞交給四川省政府的文件。該文件顯示，上海政府要求四川省對成都銀利汽車零部件等16家位於該省的汽車零件供應商持續供電。

知情人士說，特斯拉正協同上海和四川當局，確保四川的供應商獲得充裕的電力，此外特斯拉的生產迄今尚未出現延宕。

特斯拉的大陸代表拒絕置評，上汽的發言人則說，正與四川當地政府積極合作，以減輕供電吃緊的影響。

四川是大陸人口數一數二多的省份，該省高度仰賴水力發電，因此特別容易受乾旱衝擊。氣候炎熱推高了民眾使用空調的需求，也使得水庫蓄水區的水源乾涸。

豐田汽車和全球頂尖的電池製造商寧德時代，稍早已關閉在四川省的工廠，預計到8月20日前都不會恢復運作。