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別會錯意！策略師：會議紀錄顯示Fed仍是鷹未轉鴿

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資策略師認為，7月聯準會（Fed）決策會議過後，美國經濟數據轉強，顯示Fed主席鮑爾日後很可能再高唱「鷹」調，以示抗通膨決心。圖／路透
投資策略師認為，7月聯準會（Fed）決策會議過後，美國經濟數據轉強，顯示Fed主席鮑爾日後很可能再高唱「鷹」調，以示抗通膨決心。圖／路透

財經網站MarketWatch報導，投資策略師表示，美國聯準會Fed）7月決策會議紀錄內容四平八穩，股市投資人若斷章取義，據此認定Fed在升息3碼（0.75個百分點）之後就會淡化鷹派立場，可能是錯誤的解讀。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月26-27會議紀錄17日發布，顯示決策官員同意，有必要把政策利率升到「足以限縮」經濟成長的水準，以免通膨預期失控，並確保通膨率穩定降回2%目標；但另一方面，多位官員也擔心Fed貨幣政策緊縮過度的風險。

花旗集團（Citi）經濟學家霍倫赫斯特（Andrew Hollenhorst）與克拉克（Veronica Clark）指出，這份會議紀錄只是重申「在大環境展望不明且瞬息萬變之際，仍應以數據為準」，並不顯示Fed政策「轉鴿」。

這兩位花旗經濟學家在報告中寫道：「7月FOMC會議紀錄整體而言很平衡，反映該委員會擔心限縮得不夠、不足以把通膨壓下來；但同時也擔心緊縮過度，無謂導致負成長的結局。」

他們指出，在7月FOMC會議過後，更強勁的經濟數據、持續居高不下且令人憂慮的工資與物價通膨，加上金融情勢由緊轉鬆，都顯示Fed主席鮑爾日後會再高唱「鷹」調，以示抗通膨「決心」和「公信力」，這也是會議紀錄表明打算藉由「強有力政策行動」所彰顯的一點。

紐約InspereX交易員佩卓西內里（David Petrosinelli）也認為，投資人過於樂觀，顯然誤解了這份會議紀錄的意涵。

佩卓西內里說：「這當然不是市場第一次誤解…市場觀感是沒那麼鷹了，但我的解讀並非如此。」他指出， Fed明白手上有棘手的通膨麻煩，而現在政策利率距離「限縮性」（restrictive）還差得遠，「我認為他們不達到那個地步不會罷手」。

美股已從6月中的低點翻揚，科技股為主的那斯達克綜合指數更在上周一舉脫離熊市。但紐約梅隆財富管理公司總經理泰伯（ Andy Tepper）說：「我認為（股市）尚未脫離困境。科技股強彈帶來希望，利率緊縮循環也許接近尾聲。但坦白說，我們認為那種展望或許言之過早，畢竟通膨仍黏得令人憂心，而Fed必須處理這個問題。」

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