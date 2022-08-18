聽新聞
test
0:00 / 0:00
日20年最高時薪漲幅 落實難度過高
日本厚生勞動省（類社福部）提出近20年來最高的基本時薪漲幅，但落實難度高！考慮到俄烏戰爭的能源危機與日圓貶值，日本生活成本上升，讓厚勞省建議提高最低時薪，勞資雙方原則性都有共識提高最低薪資，但資方中小企業在原物料高漲下也深受負擔，談判未果，目標希望達到當局在6月通過的一千日圓最低時薪。
生活成本高漲
此前《日本新聞網》就報導過，日本在俄烏戰爭的能源價格上漲與日圓貶值衝擊下，生活成本開銷上升，人民生活壓力大，讓厚生勞動省提案近20年最高的最低時薪增幅，建議提高31日圓，若成真，最低時薪將是961日圓（約是213台幣）。
但日媒認為難度高，首先勞資雙方都要認同提高的最低薪資有其必要，加上原物料的高漲增加了資方負擔，特別是中小型的企業生存難度也上升。目前時薪調整已進行四輪談判，最低薪資上升的標準仍未有共識，更遑論要達到當局在6月通過的經濟財政基本改革，落實最低時薪一千日圓的目標，目前日本僅有三縣最低時薪破千，包含東京、神奈川與大阪，過半縣市的最低時薪還是不到900日圓。
對未來經濟仍恐慌
據《亞洲人資網》18日報導，日相岸田文雄不斷呼籲大型企業以身作則，替員工加薪，分憂消費者物價上漲的壓力，而且在今年Q2的財報上，汽車製造業、能源企業等產業都表現不俗，但還是很難說動企業馬上把利潤回饋到員工薪資上。
日本頂級數據研究中心經濟學家坂井才助（Saisuke Sakai）提到，儘管想獎勵員工，但企業沒有足夠動力全面提高薪資，原因是當前全球經濟前景不明朗，且經濟衰退風險增加，美國更處於通膨階段，這讓日企不敢因單一季收表現良好就一肩扛起成本。日本央行則希望民眾有更高的工資，有助於刺激消費者支出，使經濟市場穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言