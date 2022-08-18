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日20年最高時薪漲幅 落實難度過高

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
日本提高最低時薪的提案要落實恐怕有難度！(photo from wikimedia)
日本提高最低時薪的提案要落實恐怕有難度！(photo from wikimedia)

日本厚生勞動省（類社福部）提出近20年來最高的基本時薪漲幅，但落實難度高！考慮到俄烏戰爭的能源危機與日圓貶值，日本生活成本上升，讓厚勞省建議提高最低時薪，勞資雙方原則性都有共識提高最低薪資，但資方中小企業在原物料高漲下也深受負擔，談判未果，目標希望達到當局在6月通過的一千日圓最低時薪。

生活成本高漲

此前《日本新聞網》就報導過，日本在俄烏戰爭的能源價格上漲與日圓貶值衝擊下，生活成本開銷上升，人民生活壓力大，讓厚生勞動省提案近20年最高的最低時薪增幅，建議提高31日圓，若成真，最低時薪將是961日圓（約是213台幣）。

但日媒認為難度高，首先勞資雙方都要認同提高的最低薪資有其必要，加上原物料的高漲增加了資方負擔，特別是中小型的企業生存難度也上升。目前時薪調整已進行四輪談判，最低薪資上升的標準仍未有共識，更遑論要達到當局在6月通過的經濟財政基本改革，落實最低時薪一千日圓的目標，目前日本僅有三縣最低時薪破千，包含東京、神奈川與大阪，過半縣市的最低時薪還是不到900日圓。

對未來經濟仍恐慌

據《亞洲人資網》18日報導，日相岸田文雄不斷呼籲大型企業以身作則，替員工加薪，分憂消費者物價上漲的壓力，而且在今年Q2的財報上，汽車製造業、能源企業等產業都表現不俗，但還是很難說動企業馬上把利潤回饋到員工薪資上。

日本頂級數據研究中心經濟學家坂井才助（Saisuke Sakai）提到，儘管想獎勵員工，但企業沒有足夠動力全面提高薪資，原因是當前全球經濟前景不明朗，且經濟衰退風險增加，美國更處於通膨階段，這讓日企不敢因單一季收表現良好就一肩扛起成本。日本央行則希望民眾有更高的工資，有助於刺激消費者支出，使經濟市場穩定。

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日本 薪資

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