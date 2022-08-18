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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

西方制裁無效？俄羅斯油氣業務增38%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯石油營收造外媒爆料創新高，但俄羅斯經濟也已遍體鱗傷。（資料照）
俄羅斯石油營收造外媒爆料創新高，但俄羅斯經濟也已遍體鱗傷。（資料照）

俄羅斯今年出口石油反而比去年賺更多！據外媒估計，俄羅斯今年的石油出口貿易額金額可望達3375億美元，比去年提升38%，不過俄羅斯與西方比較緊密的金融業、汽車業還是受傷慘重。俄羅斯雖已減少對歐洲出口，但歐洲仍為主要買家，但亞洲市場的金額正逐步成長。

石油出口支應軍費

根據《半島電視台》報導，根據路透社查到俄羅斯經濟部的文件顯示，今年俄羅斯的原油出口額可望達到3375億美元，比去年還要提升38%，是因為高油價與俄羅斯增加出口所導致，這也讓俄羅斯總統普丁仍有辦法維持俄烏戰爭的軍隊開銷。

雖然制裁在能源業上沒有影響，但德意志國安中心的資深顧問克朗奇提到，與西方連結較緊密的IT（資訊科技）與金融業，還有汽車業都受創甚深。俄羅斯經濟部甚至預估，明年的出口可能會因為歐洲轉移能源佔比，下降至2558億美元，但還是比2021年的2442億美元還要高。

俄羅斯最主要的能源供應商Gazprom（俄羅斯天然氣工業股份公司）預計今年的天然氣對外出口量將會從2021年的2056億立方公尺，下降到1704億立方公尺，甚至比原本5月預估的1850億立方公尺還要低，但以中國為首的買家讓俄羅斯得以繼續維持油氣出口的營收。

俄羅斯經濟重挫

普丁雖然仍繼續支應戰爭，但俄羅斯國內經濟已嚴重衰退：今年的經濟規模恐萎縮12%，是蘇聯解體、俄羅斯面臨經濟私有化結構改革以來，最糟糕的紀錄；國內生產毛額今年也會下降4.2%，實質收入也會下降2.8%。

奇摩財經》提到，油價17日來到6個月以來新低（布蘭特原油每桶93.78美元），隨著美國增加出口，還有伊朗的出口制裁可望緩解，油價應該還有繼續走低的可能。恐對依賴油氣出口的俄羅斯不利，外界也關注俄羅斯能在西方國家制裁下繼續堅持多久。

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俄羅斯 油價

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