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美疾管中心主任承認 因應新冠疫情犯了大錯誤

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）。美聯社
美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）。美聯社

美國最高公衛機構主管官員承認，該組織在因應新冠疫情時犯了一些「相當大、眾所周知的錯誤」，同時公布用來改善該組織因應公衛緊急狀態的人事和政策調整。

英國金融時報報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）17日表示，規劃中的組織調整會改善CDC的問責性與「反映的及時性」。CDC的職責是保護美國民眾免於受疾病和其他公衛事件威脅。

CDC對新冠疫情的處理面臨一些衛生專家的嚴厲批評，他們認為相關處理過度政治化，而且無法蒐集到能夠減緩疫情擴散或促進加強篩檢所需要的重要數據。

在更近期，批評人士對CDC因應猴痘蔓延的初步反應遲緩表達疑慮。美國本月已宣布把猴痘列為公共衛生緊急事件。

瓦倫斯基在聲明中表示：「75年來，CDC和公衛部門一直在為新冠病毒做準備，而在我們重要時刻，我們的表現並未確實符合預期。」

瓦倫斯基說：「我希望我們做得更好，從CDC帶頭開始。我的目標是CDC有新的、公衛行動導向的文化，強調問責性、合作、溝通和及時性。」

在CDC規劃改革前，瓦倫斯基在4月對CDC的運作進行檢討，結果發現其傳統的科學和溝通流程，無法有效因應新冠危機。CDC表示：「我們無疑在本機構、在全國，因應我們所遭遇的狀況時，有個脆弱的公衛基礎結構。」

美國 疫情 猴痘

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