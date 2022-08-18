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景氣愈差唇膏賣得愈好 口紅效應庇蔭美妝產業抗衰退

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
雅詩蘭黛（Estee Lauder）美國銷售業績可望受到口紅效應支撐。 路透
雅詩蘭黛（Estee Lauder）美國銷售業績可望受到口紅效應支撐。 路透

美國人現在轉向購買化妝品和香水，來掃除通膨憂鬱，此趨勢被稱為「口紅效應」。路透報導，口紅效應有望幫助美國美妝市場的疫後復甦保持下去，化妝品公司雅詩蘭黛（Estee Lauder）和Coty可望創造銷售佳績。

口紅效應是指消費者在經濟走下坡時，減少買高價位的大件商品，但購買更多美妝產品的現象。分析師說，中國大陸這個主要的美妝市場實施封控措施，導致美國的化妝品公司受到衝擊，然而，美國適時出現的口紅效應提供了緩衝。

耶魯顧客洞察中心（Yale Center for Customer Insights）主任兼講師Jennie Liu說：「比較廣義來看的話，是消費者處於不確定時期，會花錢購買較小的奢侈品，來增加自信和感受吸引力。」

美國現在處於衰退邊緣，食物價格超高，其他生活必需品也都很貴，消費者花錢變得謹慎，但口紅效應很可能保護相關產業相對地較無損傷。

投資銀行incoln International's Consumer Group董事Ashleigh Barker指出，2008年那次衰退，美妝產業幾乎是「防衰退」產業，因為它讓顧客能夠「苦中作樂」。

根據路孚特的IBES資料，雅詩蘭黛本季在美洲的銷售預料會年增15%；媚比琳（Maybelline）上月公布的財報顯示，第2季同店銷售強勁，社交生活在兩年後重啟，令許多顏色的口紅與各式香水熱賣。

晨星研究分析師Rebecca Scheuneman預期，高價位的彩妝與香水品牌將特別展現韌性，因為高所得的顧客一向對通膨免疫。

股票研究公司Kalkine Group執行長Kunal Sawhney表示，顧客想找到自信但又不必太傷荷包的產品就是口紅。雅詩蘭黛的Tom Ford口紅在美國售價約為58美元，Coty製造的Gucci Rouge à Lèvres口紅售價42美元。

美國 化妝品 通膨

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