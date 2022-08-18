Fed會議紀錄鷹中帶鴿 將繼續升息但步調可能放緩

美國聯準會（Fed）17日公布的7月會議紀錄顯示，Fed預期會繼續升息，直到通膨問題顯著緩解。但一些官員提到，政策立場有緊縮過度的風險，可能超出恢復物價穩定所需的程度，同時認為升息速度最終需要在某個時候有所放緩。Fed 7月召開利率會議後宣布升息3碼，展現抑制通膨決心。目前美國通膨率遠高於Fed希望維持的2%水準。會議紀錄顯示：「隨著貨幣政策立場進一步收緊，未來某個時候放慢升息腳步很可能是合適之舉，同時還需要評估累積的政策調整對經濟活動和通膨的影響。」

此外，Fed官員提到政策過度緊縮風險，這也成為Fed內部新出現的辯論議題。紀錄指出：「許多與會者表示，由於經濟環境不斷變化以及貨幣政策對經濟的影響存在較長且多變的滯後影響，貨幣政策立場有緊縮過度的風險，可能超出恢復物價穩定所需的程度。」官員表示，這使得對未來數據的敏感性變得更加重要。

會議紀錄中沒有看到官員們提供未來升息的特定政策指引，而是表示決策之前將會密切監看相關經濟數據。

在紀錄公布後，利率期貨交易員認為，9月升息2碼的可能性增加，聯邦資金期貨市場現在預期升息3碼的可能性只有40%。

參加會議的官員認為，聯邦資金利率在2.25%到2.5%區間，是在「中性水準」附近，也就是不會特別支持或限制經濟活動。部分官員說，採取限制立場可能會是合適的，意味著還會有更多次的升息決策。

會議紀錄寫道：「通膨現在仍然持續遠在委員會的目標之上，與會者研判，需要朝著緊縮政策前進，以期達到委員會的法定任務，亦即促進就業最大化與價格穩定。」

周三公布的會議紀錄也反映出Fed的想法是，一旦感到政策立場適切並且看到抑制通膨成效，就會開始停踩升息油門。這樣的信念幫助美股出現了更強的夏季反彈。

FHN Financial的首席經濟學家Christopher Low表示：「雖然會議紀錄仍在強化遏制通膨的必要性，但的確有人開始擔心Fed政策收緊過度可能帶來的問題。紀錄裡有一些關於經濟供應面改善的暗示，部分產品價格似乎出現了漲幅放緩的希望，但Fed依然關切通膨和通膨預期」。

會議紀錄也載明，部分與會官員表示，「或許利率維持在那個水準一段時間比較適當，如此可確保通膨更能回到2%的常軌上」。

官員們強調，利率決策須基於之後進來的相關經濟數據資料。目前通膨消退的跡象還少。會議紀錄不斷強調Fed抑制通膨的決心。官員提及，升息要看到產生足夠的、有意義的影響，將需要「一段時間」。美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為8.5%，上揚程度已較為平緩。

會議紀錄也顯示，部分官員擔心升息做得太過，強調不宜被固定指引綁住，而要追隨數據資料彈性因應。