台積電ADR收跌 溢價率縮小到1.53%
台股ADR周三（17日）漲跌互見，台積電ADR收黑，對台北交易股票的溢價率縮小到1.53%。費城半導體指數同日下挫2.48%。
美股道瓊工業指數下跌171.69點，跌幅0.5%，至33,980.32點；標普500指數挫低31.16點，跌幅0.72%，至4,305.2點；那斯達克綜合指數大164.42點，或1.25%，至12,938.13點。
以下是台股重要ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.22 -1.43%
中華電 CHT 40.95 -0.73%
台積電 TSM 89.20 -0.83%
聯電 UMC 7.05 -1.54%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言