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台積電ADR收跌 溢價率縮小到1.53%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

台股ADR周三（17日）漲跌互見，台積電ADR收黑，對台北交易股票的溢價率縮小到1.53%。費城半導體指數同日下挫2.48%。

美股道瓊工業指數下跌171.69點，跌幅0.5%，至33,980.32點；標普500指數挫低31.16點，跌幅0.72%，至4,305.2點；那斯達克綜合指數大164.42點，或1.25%，至12,938.13點。

以下是台股重要ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.22 -1.43%

中華電 CHT 40.95 -0.73%

台積電 TSM 89.20 -0.83%

聯電 UMC 7.05 -1.54%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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