美股收黑、費半跌逾2% Fed會議紀錄出爐後多空拉鋸

美國股市周三（17日）收黑，標普500指數為四天來首度下跌，那斯達克指數跌逾1%，費半指數大跌超過2%。在聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員認為存在緊縮過度的風險後，投資人開始評估未來的升息路徑，主要股市指數交投震盪。

主要指數在聯準會會議紀錄公布後大幅收斂跌幅，道瓊指數一度翻紅，但之後又回到稍早觸及的低位。

道瓊工業指數下跌171.69點，跌幅0.5%，至33,980.32點；標普500指數下跌31.16點，跌幅0.72%，至4,274.04點；那斯達克指數下跌164.43點，跌幅1.25%，至12,938.12點。

費城半導體指數重挫2.48%，報2,970.12點。

零售業者目標百貨財報疲軟，上季獲利驟降90%且同店銷售不如預期，股價大跌2.7%， 標普500零售股指數下跌1.2%。另外，包括亞馬遜在內的成長股巨擘在盤中大部分時間都拖累市場。亞馬遜收低1.9%。

周三公布的會議紀錄顯示，聯準會官員致力於升息，要控制通膨到所需的水準。聯準會今年已將主要利率調高9碼，基準利率攀抵2.25%-2.50%。會議紀錄公布後，美國聯邦資金利率期貨交易人士認為，9月升息50個基點（2碼）的可能性更大。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「他們維持鷹派，但9月較可能升息50個基點，而不是75個基點（3碼）。

在經歷了今年上半年的艱難走勢後，股市自7月初開始上漲。樂觀的企業獲利報告幫助大盤推動反彈，而投資者最近也對聯準會有望實現經濟軟著陸感到樂觀。

稍早的數據顯示，美國7月零售銷售意外持平，汽油價格回落影響加油站的銷售，但消費者支出顯然在第3季初有所回升，進一步緩解了人們對經濟陷入衰退的擔憂。