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優勢不再 特斯拉上月南韓銷售量掛蛋

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉上月在南韓市場的銷售量掛蛋。 路透
特斯拉上月在南韓市場的銷售量掛蛋。 路透

特斯拉曾主宰南韓電動車市場，但在當地的優勢正迅速流失，7月銷售量甚至掛零，原因可能是消費者有更多選擇。

CarIsYou Data Lab的最新數據顯示，特斯拉7月在南韓銷量為零，這家美國電動車大廠聲稱，是因為最近一批車輛已全數售出。

特斯拉在南韓市場約三至四個月會進貨，該公司2月進口約3,270輛，在3月售出其中的3,194輛，其餘在4月賣出。特斯拉在3月、5月、8月、或11月的銷量特別高。

然而，即便考量到車輛到貨時程的因素，特斯拉在南韓的銷量早已急劇下滑。

特斯拉第1季的南韓銷量年減16%，上半年更銳減42%至6,746輛，部分原因是第2季時中國大陸上海廠的生產受擾。特斯拉在南韓的銷售表現，與特斯拉的全球銷售趨勢並不相符。特斯拉全球銷量在上半年成長了46%至56.4萬輛。

南韓消費者對特斯拉裹足不前的原因，可能是該公司的售後服務不佳，且旗下車款漲價20%~30%；此外與三年前特斯拉剛進軍南韓時相比，消費者目前已有更多選擇。

特斯拉 南韓 上海

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