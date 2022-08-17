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「滾動式衰退」恐來襲 花旗調降2023全球經濟預測

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
花旗集團（Citi）經濟學家警告，高通膨、貨幣政策快速收緊等因素可能影響未來經濟表現，全球面臨「滾動式衰退」風險。圖／路透
花旗集團（Citi）經濟學家警告，高通膨、貨幣政策快速收緊等因素可能影響未來經濟表現，全球面臨「滾動式衰退」風險。圖／路透

花旗集團（Citi）發布最新預測警告，經濟衰退將從一個地區「滾動」到另一地，最終將在明年底前襲擊美國

財經網站MarketWatch報導，這家華爾街銀行維持對2022年全球國內生產毛額（GDP）成長2.9%的預測不變，並把2023年全球成長率預測下修0.3個百分點至2.2%。但花旗警告，全球經濟仍有50%的機率陷入衰退。

花旗首席全球經濟學家Nathan Sheets帶領的團隊發表報告說：「依我們之見，未來一段時日的經濟表現可能受高通膨、實質GDP成長減速、貨幣政策快速收緊拖累。相對於目前金融市場上較樂觀的看法，我們仍擔心前方可能有更多的風暴。」

花旗指出，歐元區和英國將在今年稍後進入衰退期，而美國可能在明年底前遭遇衰退。至於大型新興市場經濟體，包括巴西、智利和波蘭，也將陷入衰退。

這群花旗經濟學家說：「講白一點，全球經濟仍在與過去一年爆發的供應鏈震撼的餘震搏鬥。基於這些挑戰，我們擔心，當前的市場反彈，事後可能證實是空歡喜一場。」美股標普500指數已從6月中的低點翻揚17%。

美股近來強勁反彈，主要反映市場認為美國通膨已觸頂，聯準會（Fed）升息抗通膨的步調可望放緩。但花旗團隊說，貨物通膨還需要多久才會從高點下滑，服務通膨居高不下情況還會持續多久，都是未知數。

花旗團隊表示，此刻還不認為全球瀕臨衰退，因為目前為止美國經濟仍展現韌性。

但他們警告：「衰退逆風逐漸增強。全球經濟減緩帶來的挑戰日增、Fed一連串升息，加上房市景氣和消費者非必要支出放緩顯然可見，對勞動力市場動能和服務支出的打擊可能來得比我們預期更快、更強烈。最近疲弱的消費者信心指數也凸顯這個風險。」

花旗警告，如果美國經濟在2023年第1季陷入衰退，可能是個臨界點，將拖累全球經濟景氣向下沉淪。

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