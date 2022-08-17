AMD Ryzen 7000處理器發佈會定於8月29日

集微網消息，AMD在今天發佈的一份新聞稿中正式確定了下一代Ryzen 7000處理器的發佈日期。AMD將在美國東部時間8月29日（星期一）晚上7點正式擧辦發佈會，詳細介紹備受期待的Ryzen 7000系列處理器。

屆時AMD首蓆執行官Lisa Su和首蓆技術官Mark Papermaster將攜其他幾位AMD高管出蓆此次直播活動。

AMD營銷部門將該活動稱為“together we advance_PCs”。自夏初以來，AMD一直使用“together we advance ”的主題。

盡管業界把下一代Ryzen處理器稱為“Ryzen 7000處理器”，但有趣的是，AMD並沒有在其新聞稿中使用這種命名方案。相反，它表示AMD執行團隊“將介紹最新的‘Zen 4’架搆的相關細節”。不過這並不意味著AMD會用新的命名方式，因為它之前已經分享了幻燈片，其中提到“Ryzen 7000系列”將在今年鞦季推出。

AMD並沒有在其活動公告中透露很多相關信息；簡短地給出了說明，強調了幾個將與首批Zen 4處理器共同改進的技術進步。具體來說，它提到了Zen 4架搆、DDR5和PCIe 5。（校對/劉燚）