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算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

CNBC：中國大陸需要台積電的程度 更甚台積電需要大陸

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
在半導體方面，中國大陸需要台灣的程度，甚於台灣需要大陸。路透
在半導體方面，中國大陸需要台灣的程度，甚於台灣需要大陸。路透

財經媒體CNBC報導，在美眾院議長裴洛西訪台後，北京當局停止進口台灣部分商品，但這項禁令卻未涵蓋台積電的晶片，且台積電僅10%營收來自中國大陸的營收，顯示在半導體方面，大陸需要台灣的程度，甚於台灣需要大陸。

CNBC報導，在裴洛西訪台後，據傳曾與台積電高層共進午餐。之後北京禁止進口台灣的若干產品，卻未涵蓋電子產品。台積電的數據顯示，僅10%營收來自大陸，來自美國的營收則超過一半。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧對此指出：「目前的現狀就是，這些晶片公司對中國的倚賴程度，可能沒中國大陸對他們的倚賴那麼大。我認為，這些公司的真正挑戰仍是終端需求，而非地緣政治。」

分析師強調，台灣生產的晶片（特別是台積電）對全球和中國大陸而言，都重要到不容任何種大干擾。Susquehanna資深科技硬體分析師侯賽尼說：「若檢視長期的需求驅力－雲端基建、電動車、新一代工業設施，都需要台積電製造的晶片。」

侯賽尼表示：「若很不幸地，台積電在台灣的晶圓廠無法營運，我認為全球經濟減緩的程度將超過新冠疫情所造成的影響。」

波士頓顧問公司（BCG）去年的報告顯示，台灣囊括全球逾九成先進製程晶片的製造產能。陳鈞寧也形容台積電「自成一級」，聯電和格芯是第二級的晶片製造商，大陸的中芯和華虹則是第三級，「來自中國大陸的競爭，短期內還不會構成真正的重大威脅」。

雖然中國大陸正投入資源推動晶片自主，但侯賽尼說，中芯國際花了15年才趕上台積電十年前的水準，因中國大陸無法取得頂尖的晶片製造設備，「要費時很久才能取得工程專業知識」。

美國前總統川普已實質禁止華為和中芯國際使用美國的技術，包括晶片製造設備，這也意味著台積電從2020年起不再是華為的供應商。

標普全球評級副董事徐大衛（音譯）說，台積電2018~2020年的營收有將近20%來自中國大陸，但這個比率去年已降到約10%，和2017年水準差不多，「在華為禁令後，台積電把產能轉移給其他公司」。

伯恩斯坦公司的報告指出，策略上而言，台積電是「大家的晶圓代工廠」，以分散客戶基礎，從而降低風險並擴大規模，因此台積電將在美中競爭之間保持中立，未來幾年可能持續提高海外產能。伯恩斯坦去年第4季估算，台積電約10%產能位於大陸，美國的產能占比更小得多。

但陳鈞寧說，台積電準備在亞利桑那州興建的晶圓廠，將聚焦更先進的技術，同時台灣限制晶片製造商投資大陸，代表台積電在大陸工廠的生產仍將聚焦於較成熟的製程。

台積電 美國

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