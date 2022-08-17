從3.6萬桶變95萬桶！為何印度狂買俄國石油 外長指「這原因」

針對外界批評印度在俄烏戰爭期間狂買俄國石油一事，印度外長蘇杰生16日為新德里此舉的正當性做出強硬的回應。「目前的情况是，所有國家都自然地試圖為其公民爭取最好的交易價格，並試圖緩解高能源價格的影響。這正是我們在做的事情。」

蘇杰生還說，印度對自身利益一直保持開放和誠實的態度，並稱印度人民無法承受高昂的能源價格。「我們是一個人均收入2000美元（約新台幣6萬元）的國家，無法承受更高的能源價格。我有義務和道德責任確保我盡可能為他們提供最好的交易價格。」

根據路透數據，自俄烏戰爭2月底爆發以來，印度向俄國購買的石油大幅增加，6月進口量飆升至創紀錄的每日約95萬桶水準。去年全年，印度平均每天進口僅3.6萬桶俄國石油。